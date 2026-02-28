Juan Carlos de Borbón ha protagonizado muchos titulares últimamente sobre los presuntos problemas de salud que atravesaría. El rey emérito español ha invitado a su amigo Carlos Herrera a Abu Dhabi para que comprobara con sus propios ojos que no está tan mal como dicen. Y él, como buen servidor, se ha apresurado a insistir que el estado de salud del monarca es «excelente«.

«Se encuentra bien de salud«, ha asegurado el periodista desde la cadena COPE. Ha explicado que se encontraron en un hotel de Abu Dhabi porque su domicilio está en obras, por ejemplo, y confirma que la idea de hacerse una foto juntos fue suya: «Le dije que se hiciera una fotografía conmigo, o varias, para atestiguar que está bien de salud y de esta manera acallábamos rumores que estos últimos días estaban surgiendo. Yo tenía el teléfono lleno de mensajes preguntándome cómo estaba y si era verdad que se estaba muriendo. Pues les aseguro que es una persona que luce una salud espectacular«.

El rey emérito tiene problemas de movilidad y, desde hace muchísimos años, necesita ayuda para caminar. ¿La última novedad al respecto? Que ahora va cómodamente en silla de ruedas para hacer trayectos más o menos largos: «Después se levanta con las muletas, se sienta y habla contigo». En esta reunión, Juan Carlos le habría ofrecido enseñarle los resultados positivos de las últimas pruebas médicas que le han realizado: «Me decía que si quería me enseñaba los análisis que le habían hecho, pero le dije que no porque en la cara ya se notaba que está bien».

¿Quién es el médico de confianza de Juan Carlos de Borbón?

¿Pero qué hay de verdad en esta campaña? Desde Vanitatis, han sabido que Juan Carlos continúa siendo tratado por su médico de confianza de los últimos años. Manuel Sánchez, fundador de una clínica muy exclusiva de la zona alta de Barcelona, sigue siendo su médico y también uno de sus grandes amigos. Parece que lo visita con frecuencia en Abu Dhabi y que él está detrás de muchos de los tratamientos que sigue el padre de Felipe de Borbón.

¿Entre los métodos que sigue? «La pulcritud«: «Realiza ejercicios diariamente, trabaja el tono muscular con máquinas y un fisioterapeuta que intenta mantener el dolor a raya, consciente de que el cuerpo ya no responde como antes».

Toda la verdad sobre el estado de salud actual de Juan Carlos de Borbón | Europa Press

Unos titulares que hacen pensar que el estado de salud de Juan Carlos es mejor de lo que se había dicho o que, al menos, esa es la idea que quieren que se traslade con los mensajes que están filtrando sus amigos más cercanos.