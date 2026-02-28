Joan Carles de Borbó ha protagonitzat molts titulars, últimament, sobre els presumptes problemes de salut que atravessaria. El rei emèrit espanyol ha convidat el seu amic Carlos Herrera a Abu Dhabi perquè comprovés, amb els seus propis ulls, que no està tan malament com diuen. I ell, com a bon servent, s’ha afanyat a insistir que l’estat de salut del monarca és “excel·lent“.
“Es troba bé de salut“, ha assegurat el periodista des de la cadena COPE. Ha explicat que van trobar-se en un hotel d’Abu Dhabi perquè el seu domicili està en obres, per exemple, i confirma que la idea de fer-se una foto junts va ser seva: “Li vaig dir que es fes una fotografia amb mi, o diverses, per atestiguar que està bé de salut i d’aquesta manera acallàvem rumors que aquests últims dies estaven sorgint. Jo tenia el telèfon ple de missatges preguntant-me com estava i si era veritat que s’estava morint. Doncs els asseguro que es una persona que llueix una salut espectacular“.
El rei emèrit té problemes de mobilitat i, des de fa moltíssims anys, necessita ajuda per caminar. L’última novetat al respecte? Que ara va còmodament en cadira de rodes per fer trajectes més o menys llargs: “Després s’aixeca amb les crosses, s’asseu i parla amb tu”. En aquesta reunió, Joan Carles li hauria ofert ensenyar-li els resultats positius de les últimes proves mèdiques que li han realitzat: “Em deia que si volia m’ensenyava els anàlisis que li havien fet, però li vaig dir que no peruè a la cara ja se li notava que està bé”.
Qui és el metge de confiança de Joan Carles de Borbó?
Però què hi ha de veritat en aquesta campanya? Des de Vanitatis, han sabut que Joan Carles continua sent tractat pel seu metge de confiança dels últims anys. Manuel Sánchez, fundador d’una clínica molt exclusiva de la zona alta de Barcelona, continua sent metge seu i també un dels seus grans amics. Sembla que el visita amb freqüència a Abu Dhabi i que ell està darrere de molts dels tractaments que segueix el pare de Felip de Borbó.
Entre els mètodes que segueix? “La pulcritud“: “Realitza exercicis diàriament, treballa el to muscular amb màquines i un fisioterapeuta que intenta mantenir el dolor a ratlla, conscient que el cos ja no respon com abans”.
Uns titulars que fan pensar que l’estat de salut de Joan Carles és millor del que s’havia dit o que, si més no, aquesta és la idea que volen que es traslladi amb els missatges que estan filtrant els seus amics més propers.