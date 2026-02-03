Iñaki Urdangarin està encadenant una entrevista rere una altra ara que es troba en plena promoció de les seves memòries. Aquestes últimes setmanes, l’hem sentit treure a la llum detalls desconeguts sobre la seva arribada a la família reial, el divorci, l’estada a presó, la relació amb Felip de Borbó… I, és clar, molts periodistes estan movent fils i fent l’impossible per intentar esbrinar què opina la família reial sobre tot el que està dient l’exduc de Palma. No deuen estar gaire contents amb les declaracions bomba que ha fet l’ex de Cristina de Borbó, ja que han trencat un hermetisme que han mantingut durant molts anys. La primera reacció que s’ha filtrat a la premsa? La del seu antic sogre, la de Joan Carles de Borbó.
Ha estat el mitjà especialitzat Monaquía Confidencial el primer a obtenir informació sobre com han sentat les paraules d’Iñaki en l’antic monarca. L’emèrit hauria pres una decisió quan va saber que el basc començaria a parlar a televisió i sorprèn molt, ja que es tracta d’una política “d’indiferència absoluta“: “El rei emèrit manté un mutisme que les seves persones properes qualifiquen de definitiu“.
Fonts properes a Joan Carles asseguren que s’està fent “el desentès” de forma sistemàtica davant de totes les entrevistes que està concedint l’Iñaki Urdangarin: “No li interessa res del que tingui a veure amb el seu antic gendre“. Sembla que no oblida el “desgast” a la institució que hauria suposat tot l’escàndol del seu empresonament i, per això, no vol ni sentir a parlar d’ell.
De fet, asseguren que la seva única prioritat és el benestar de la seva filla: “Per a Joan Carles, qualsevol intervenció d’Iñaki Urdangarin és considerada com un soroll innecessari que podria afectar l’estabilitat emocional i pública de Cristina. Aquest capítol està més que tancat”.
Què opinen a la Zarzuela sobre les entrevistes d’Iñaki Urdangarin?
Des del mitjà també han intentat obtenir resposta de la Zarzuela, als qui els han preguntat si es pronunciarien sobre el contingut del qual està explicant Iñaki. Com era d’esperar, són “plenament coneixedors” del que ha anat explicant. Ara bé, es mantindran al marge i no diran res públicament: “No tenen la intenció d’entrar en rèpliques ni d’alimentar aquesta polèmica perquè la consideren aliena a l’activitat actual de la família reial“.
“Una vegada més, la callada per resposta“, insisteixen. El vincle amb Iñaki està “totalment trencat” i “no té rellevància”, diuen, així que no fa pinta que reaccionin a res del que està dient. Ell que vagi fent, que troben millor mantenir-se en silenci i no incrementar l’interès sobre el tema.