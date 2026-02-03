El Món - Notícies i actualitat d&#039;última hora en Català
Com ha reaccionat Joan Carles a les declaracions bomba d’Iñaki Urdangarin?
Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
03/02/2026 14:35

Iñaki Urdangarin està encadenant una entrevista rere una altra ara que es troba en plena promoció de les seves memòries. Aquestes últimes setmanes, l’hem sentit treure a la llum detalls desconeguts sobre la seva arribada a la família reial, el divorci, l’estada a presó, la relació amb Felip de Borbó… I, és clar, molts periodistes estan movent fils i fent l’impossible per intentar esbrinar què opina la família reial sobre tot el que està dient l’exduc de Palma. No deuen estar gaire contents amb les declaracions bomba que ha fet l’ex de Cristina de Borbó, ja que han trencat un hermetisme que han mantingut durant molts anys. La primera reacció que s’ha filtrat a la premsa? La del seu antic sogre, la de Joan Carles de Borbó.

Et pot interessar

Ha estat el mitjà especialitzat Monaquía Confidencial el primer a obtenir informació sobre com han sentat les paraules d’Iñaki en l’antic monarca. L’emèrit hauria pres una decisió quan va saber que el basc començaria a parlar a televisió i sorprèn molt, ja que es tracta d’una política “d’indiferència absoluta“: “El rei emèrit manté un mutisme que les seves persones properes qualifiquen de definitiu“.

Fonts properes a Joan Carles asseguren que s’està fent “el desentès” de forma sistemàtica davant de totes les entrevistes que està concedint l’Iñaki Urdangarin: “No li interessa res del que tingui a veure amb el seu antic gendre“. Sembla que no oblida el “desgast” a la institució que hauria suposat tot l’escàndol del seu empresonament i, per això, no vol ni sentir a parlar d’ell.

Què se sap de la festa d'aniversari de Joan Carles de Borbó? | Europa Press
Joan Carles de Borbó no està gaire content per totes les entrevistes que està concedint Iñaki Urdangarin | Europa Press

De fet, asseguren que la seva única prioritat és el benestar de la seva filla: “Per a Joan Carles, qualsevol intervenció d’Iñaki Urdangarin és considerada com un soroll innecessari que podria afectar l’estabilitat emocional i pública de Cristina. Aquest capítol està més que tancat”.

Què opinen a la Zarzuela sobre les entrevistes d’Iñaki Urdangarin?

Des del mitjà també han intentat obtenir resposta de la Zarzuela, als qui els han preguntat si es pronunciarien sobre el contingut del qual està explicant Iñaki. Com era d’esperar, són “plenament coneixedors” del que ha anat explicant. Ara bé, es mantindran al marge i no diran res públicament: “No tenen la intenció d’entrar en rèpliques ni d’alimentar aquesta polèmica perquè la consideren aliena a l’activitat actual de la família reial“.

Les confessions més impactants d'Iñaki Urdangarin sobre la vida a presó - La 2 Cat
Iñaki Urdangarin ha concedit un munt d’entrevistes últimament | La 2 Cat

Una vegada més, la callada per resposta“, insisteixen. El vincle amb Iñaki està “totalment trencat” i “no té rellevància”, diuen, així que no fa pinta que reaccionin a res del que està dient. Ell que vagi fent, que troben millor mantenir-se en silenci i no incrementar l’interès sobre el tema.

Iñaki Urdangarin Joan Carles de Borbó

Més notícies
Notícia: Iñaki Urdangarin revela com va ser la trucada més tensa amb Felip de Borbó
Comparteix
En l'entrevista amb Jordi Évole, també ha tret a la llum com va conèixer els sogres o com va viure vuit mesos de relació en secret amb Cristina
Notícia: Filtren els titulars bomba d’Iñaki Urdangarin a les seves memòries
Comparteix
L'ex de Cristina de Borbó es mostra decebut amb la família reial i dedica unes paraules sorprenents a les dones de la seva vida
Notícia: Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia travessen la seva primera &#8220;gran crisi&#8221;
Comparteix
La parella viu el pitjor moment de la seva relació i els amics filtren a la premsa què està passant
Notícia: Què diu Joan Carles de Sofia a les memòries? Declaracions molt sorprenents
Comparteix
L’emèrit espanyol ha dit què pensa realment de la seva dona i la seva relació en un text molt sincer

Comparteix

Icona de pantalla completa