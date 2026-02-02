Iñaki Urdangarin ha deixat anar uns quants titulars en l’entrevista amb Jordi Évole, que ha aconseguit satisfer la curiositat dels més tafaners amb curiositats molt sorprenents dels seus inicis amb Cristina de Borbó. Era evident que aprofitaria aquest aparador per defensar-se de l’empresonament, per això, i per reiterar que ell ha estat una mena de boc expiatori: “L’atac que vam patir va ser, indirectament, un atac a la institució. Atacar-me a mi era molt més fàcil que fer-ho a l’altra banda, jo no era l’objectiu final sinó minvar la corona“. Considera que la dimensió que va assolir el cas Nóos va ser “desproporcionada” i deixa anar que no creu que la justícia sigui igual per a tots: “Almenys en el meu cas“.
Encara té present l’avís que va rebre de Felip, quan van deixar-li clar que no podrien fer “res” per ell i que era “millor” que es divorciés de Cristina. “Hem de protegir la institució”, li hauria arribat a dir en una trucada telefònica que va marcar l’inici del final. El pitjor de la seva condemna, “abandonar” els seus fills i estar mil dies sense ells: “Em vaig sentir súper malament”.
Iñaki i Cristina de Borbó, vuit mesos de relació en secret
En aquesta entrevista, Iñaki ha recordat els inicis amb Cristina quan van estar vuit mesos vivint la seva relació en secret. Diu que d’ella va agradar-li que era “bona persona“, “intel·ligent“, “propera“, “bondadosa” i “valenta” per voler apostar per ell. Van haver de fer “malabars”, en un principi, per poder veure’s sense que la premsa els enxampés. I què feien? Per exemple, ha tret a la llum que l’equip de seguretat va recollir-lo en furgoneta al Palau Blaugrana i s’havia d’esperar hores allà dins, a la carretera de les aigües, fins que els confirmaven que tot estava “net” i podia anar fins a l’apartament de Cristina a Sarrià. “Un amic meu va enfadar-se de debò, ja que vaig deixar de quedar amb ell i va arribar a plantejar-se que podia estar travessant una crisi o preparant la meva sortida de l’armari. Després ho va entendre, és clar”.
Al seu pare no va fer-li gaire gràcia que comencés a sortir amb la filla de Joan Carles i Sofia, sorprenentment. En una conversa tensa que no ha oblidat, el pare hauria advertit Iñaki que no sabia on s’estava ficant: “Serà complicat“. I vaja si tenia raó…
Com va conèixer Iñaki a Joan Carles de Borbó i Sofia?
En aquesta intervenció, l’exduc de Palma també ha parlat per rimera vegada sobre com va ser el dia que va conèixer els seus sogres. Curiosament, des de la Casa Reial van organitzar-ho de tal manera que primer va conèixer Sofia i, l’endemà, a Joan Carles: “Sofia em va fer moltíssimes preguntes, vaig donar que admirava l’esport o que sentia curiositat per la meva família. I amb Joan Carles doncs bé, realment és una persona molt propera i graciosa“. Iñaki s’ha mostrat molt sorprès davant les preguntes de Jordi Évole, que volia saber com són en el dia a dia: “Dinen en taules normals, amb cadires normals i sense trons”, ha dit ell mentre reia.
Iñaki Urdangarin va deixar-se captivar, ràpidament, per tots els beneficis que li comportava formar part de la família reial. Ara que ho veu amb perspectiva, s’adona que en aquell moment no era realment conscient que la seva era una situació excepcional on tot anava bé.
Tot era més fàcil, a dins d’aquesta família, i pensa que no va ajudar-lo a ser el mateix Iñaki que abans: “Vaig perdre humitat i senzillesa, ja no valorava les coses més senzilles. No em va anar bé… I allà a dins no t’adones que has canviat perquè tampoc no reps un feedback massa sincer”. Una de les decisions de les que més s’ha penedit? De gastar-se moltíssims diners en el Palauet de Pedralbes: “Quina necessitat tenia? Ens van ajudar els pares i després ens vam adonar que potser no era necessari i, sobretot, veient tots els problemes que ens portaria. Vam creure que podíem pagar-ho perquè teníem bons sous i ara, vist en perspectiva, crec que em vaig flipar“.
Per què no parla de Letícia al seu llibre de memòries?
Un dels detalls que generen més curiositat del seu llibre de memòries, que publicarà la setmana vinent, té a veure amb la manca d’informació sobre Letícia. Com és que no diu absolutament res de qui fos la seva cunyada? Perquè gairebé ni la menciona… Doncs bé, la seva justificació ha estat impactant.
Ara mateix, Iñaki Urdangarin manté relació de tant en tant amb els qui eren els seus sogres, però no amb Felip de Borbó i la seva dona. S’ha queixat que allà a dins, tot era “inhumà” i es cuidava més la institució que la família. Sobre Letícia, diu que pràcticament no han tingut contacte mai: “Nosaltres vam passar molts anys fora d’Espanya i amb ella no he viscut cap episodi que hagi volgut explicar, però sobretot perquè no he tingut contacte amb ella”.
Una família trencada de debò, segons el testimoni d’un dels qui ha estat membre durant més de dues dècades.