Iñaki Urdangarin vol fer-se d’or amb la publicació del seu primer llibre, una barreja de memòries i manual de coaching on explica com ha aconseguit reinventar-se després del seu pas per presó. L’està promocionant fins a l’avorriment, ara també en una entrevista a El País Semanal que han col·locat a portada. El titular? Que s’enfronta al seu passat en aquest escrit, en el que lamenta haver hagut d’aprendre “a no agradar”: “M’agradaria que no hi hagués un estigma perquè ja he pagat pel que se’m va jutjar i la meva condemna va ser desproporcionada“.
El 12 de febrer sortirà a la venda Todo lo vivido, on lamenta haver estat un cap de turc: “Vaig acabar a la presó per acontentar a la premsa, als jutges, al fiscal, a la Casa Reial i a una part de l’opinió pública. Si el meu cognom fos Pérez, no hauria entrat a la presó. Quan es decideix que algú ha de caure els fets només fan nosa”.
No manté contacte amb qui fos el seu cunyat, Felip de Borbó, de qui ara lamenta que ell realment creia que eren amics. Mai no va acabar de sentir-se part de la família reial, realment, pel que diu: “Vaig aprendre a treballar en equip en un vestuari ple d’egos i vaig suposar que podria afrontar el repte de formar part d’una família reial. Amb el temps, però, vaig comprendre que encaixar no és el mateix que pertànyer“.
Sembla que els problemes van començar molts anys enrere, quan van comprar el palacete de Pedralbes: “L’Iñaki d’avui mai no compraria aquella casa. Estava atrapat, més aviat enlluernat, per un estil de vida que mai no havia estat el meu“. Quan els van enviar a Washington, creu que ho van fer des de la lògica d’enviar-los lluny perquè “no se’ls veiés“: “Així la premsa s’oblida dels seus problemes”.
Què explica Iñaki Urdangarin sobre el divorci de Cristina de Borbó?
Una de les parts més impactants del seu relat té a veure amb el paper de la família reial en el divorci de Cristina. Sembla que un emissari del rei va viatjar fins als Estats Units per deixar-li clar que l’escàndol del cas Nóos havia afectat molt: “Mira, Iñaki, creiem que el millor és que et divorciïs de Cristina“, li van dir quan encara s’estava investigant el cas. Iñaki considera que, en aquell moment, va ser “la gangrena” i, per això, la seva “amputació” va ser l’única forma de control de danys que se’ls va ocórrer.
En aquell moment, Cristina va saltar enfurismada i li va dir que podia marxar per on havia vingut. El va triar a ell per davant de la institució i ara l’Iñaki parla al respecte: “La situació era molt difícil per a mi, però per a ella ho va ser molt més. A mi em coneixia molt bé, però era la seva família i la seva institució la que li deia allò”.
El pas per presó va acabar afectant a la seva relació, per això, i van decidir divorciar-se. Poc després, ell va enamorar-se d’una companya de feina i així li ho va comunicar a la seva dona. La publicació d’unes fotos de la mà amb ella van interpretar-se com una infidelitat, ja que llavors no se sabia que s’havien separat. Ell nega que fossin banyes, però: “Amb Cristina ja ho havia parlat, però no amb els meus fills. La meva mala gestió dels temps i de la comunicació van convertir allò en un temps massa dolorós per a tots“.
Iñaki Urdangarin dona més detalls del seu pas per presó
Iñaki Urdangarin ha insistit, com també fes en l’entrevista amb Jordi Basté, que el seu pas per presó va ser “molt dur“: “Durant els primers mesos, vaig pensar que no podria suportar-ho. Vaig plorar tot l’estiu i el primer locutori amb el meu fill gran va ser duríssim. Veia la seva cara, no el podia abraçar ni tocar… Allò em va impressionar molt”.
Tot un seguit de confessions amb les quals pretén cridar l’atenció i generar expectació perquè la gent vulgui comprar un text en què donarà tips a persones que hagin passat per alguna experiència impactant que els forci a reinventar-se.