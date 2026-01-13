Iñaki Urdangarin obre un despatx al centre de Barcelona i se sap què hi farà

Iñaki Urdangarin té novetats a la seva vida professional, després dels anys a presó i l’acomiadament posterior del despatx d’advocats on treballava a Vitòria. Dos socis catalans formats en empresarials i coaching s’han unit a ell per muntar una empresa que han anomenat Bevolutive, que impulsarà projectes vinculats a la resiliència i la superació personal. El mitjà digital Vanitatis ha sabut que han obert un despatx en ple centre de Barcelona, a la dreta de l’Eixample en un edifici clàssic de sostres alts. En el mateix edifici, hi ha un centre psicològic i una associació hospitalària així que no es tracta d’una tria sense sentit.
El seu despatx en si, comptaria amb 150 metres quadrats i, a dins, “combina funcionalitat amb sobrietat”. Aquí treballaran, faran les reunions i serà la seu d’una societat en la que confien molt. Sembla que han vist a l’Iñaki desplaçar-se fins allà des del pis del seu fill Pablo en la moto d’un dels amics, que cedeixen la seva residència de Pedralbes al noi. Ara que Cristina de Borbó s’ha comprat un pis molt a prop, tots tres tornaran a residir a poca distància.
I més enllà d’aquest despatx nou, què se sap d’aquesta empresa que ha muntat Iñaki? Doncs bé, com a novetat destaquen que han estrenat un projecte editorial: estar darrere de la publicació de l’autobiografia del gimnasta olímpic Thierno Diallo. La idea que seguiran és parlar de la seva vida privada i també del projecte empresarial de coaching que ha iniciat, pel que van dir a la presentació que van fer l’altre dia a Manresa.
Es filtren més detalls de les memòries d’Iñaki Urdangarin
Per una altra banda, Iñaki Urdangarin continua centrat en la futura publicació de les seves pròpies memòries. L’exduc de Palma ha escrit 280 pàgines, pel que es veu, les que divideix en un pròleg i cinc grans capítols. Signat per ell, ara se sap que l’ha anomenat Todo lo vivido i que ho publicarà a Grijalbo de l’editorial Penguin.
Sí que són unes memòries com a tal, però sobta que l’hagin col·locat com una de les novetats de la secció d’Empresa perquè això demostra que no són els seus pensaments sobre els fets que ha hagut de viure sinó com li han servit per compartir l’aprenentatge que ha fet en l’àmbit professional. Han dit que es publicarà el mes vinent, al febrer, un moment en què podrem descobrir si en aquest recull recorda els mals moments personals a dins de la Casa Reial, el divorci o el pas per la presó.