Tot el que suposa el trasllat de Cristina de Borbó a Barcelona
Jennifer Navarro
09/01/2026 09:51

Cristina de Borbó ho té pràcticament tot llest per tornar a viure a Barcelona. La germana de Felip VI s’ha comprat un pis de superluxe al mateix edifici de Pedralbes on vivia amb el seu marit en el seu moment. No se sap si troba a faltar el barri que compartia amb Iñaki Urdangarin, la rutina o el català… però la qüestió és que s’ha gastat més de dos milions d’euros en un immoble que ha reformat completament.

Sembla bastant clar que abandonarà, definitivament, la seva casa de Ginebra. Considera més pràctic tenir la residència a Barcelona perquè, d’aquesta manera, ho té més fàcil per acudir a les oficines de La Fundació La Caixa on treballa i també pot fer de groupie a tots els partits d’handbol del fill que juga a l’equip d’handbol de Granollers.

Com molts poden sospitar, una decisió com aquesta genera molt moviment a la Zarzuela. Cristina ja no forma part del nucli dur de la família reial, però encara compta d’un equip de seguretat que vetlla perquè no li passi res. Tenint en compte que a Barcelona la coneix tothom i que no se li té massa estima, s’hauria organitzat tor un desplegament per veure com se la protegirà quan el trasllat es faci efectiu.

Cristina de Borbó coincidirà amb Felip i Letícia - Europa Press
Cristina de Borbó tornarà a viure a Barcelona ben aviat | Europa Press

Així serà el dispositiu de seguretat que protegirà Cristina de Borbó

Un canvi de domicili de Cristina no és un gest menor en clau institucional, com recorden a Vanitatis. I és que ara hauran d’activar una “maquinària silenciosa” que mobilitzarà personal de la Zarzuela. La idea és que sempre hi hagi un equip de seguretat pendent de cada desplaçament de la germana del rei, un protocol que inclou l’anàlisi del barri, la revisió dels accessos, l’estudi de rutines i la comprovació d’edificis adjacents si fem cas a la informació que ha obtingut aquest diari digital. “Cada moviment així té conseqüències logístiques, humanes i operatives“, asseguren.

Cristina va comprar el pis de Pedralbes l’abril del 2024 i les obres de reforma van començar bastants mesos després. La seva idea inicial no implicava que s’acabés convertint en la seva residència habitual, però sembla que s’ha acabat adonant que és la millor opció perquè li resulta més pràctic i la vida a Ginebra sense cap dels fills -que tots viuen en altres ciutats- ja no té sentit.

Ara mateix, l’immoble ja està pràcticament llest per ser ocupat. Només queden els mobles i decorar un espai que ocuparà ella sola, ja que Pablo Urdangarin continuarà en el seu apartament de solter a pocs metres d’ella.

Cristina de Borbó

