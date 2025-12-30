Cristina de Borbó està preparant el trasllat a Barcelona, la ciutat en la que tornarà a viure després de molts anys fora. La capital catalana va ser el seu lloc de residència en els primers anys de matrimoni amb Iñaki Urdangarin, on van néixer els seus fills i on més feliç ha estat. Ara que els nens s’han fet grans i han abandonat la casa familiar a Ginebra, ella també deixarà l’estranger i s’instal·larà en l’espectacular pis de 305 metres quadrats que s’ha comprat a Pedralbes.
La revista Diez Minutos ha aconseguit tots els detalls sobre la casa en si, en la qual ha realitzat una reforma integral que ha durat uns quants mesos. La reforma està acabada i, en aquests moments, Cristina està aprofitant les vacances de Nadal per portar-hi tots els mobles amb els que decorarà el gran espai. No és un edifici nou per a ella, ja que sorprenentment ha escollit exactament el mateix on vivia abans amb Iñaki i els fills.
El pis, ubicat en la quarta planta, ha patit una transformació total. Els fotògrafs l’han captat a l’entrada i a la sortida de l’immoble, en el que va fer una visita de tres hores acompanyada de dues decorades i l’arquitecte responsable del projecte.
Així és per dins el nou pis de Cristina de Borbó a Barcelona
El preu podria apropar-se als 2 milions d’euros, als que s’han de sumar la reforma integral que ha obert els espais i ha dotat el pis de més llum. Diuen que Cristina ha demanat una hipoteca a La Caixa, l’entitat bancària on treballa, per acabar de pagar-la en 15 anys. Si és cert o si ha pagat aquesta gran quantitat de diners en bitllets grans, no ho sabrem pas.
La cuina, que se sap que és d’aquestes americanes, té una taula gegant de més de 3 metres i un pes de 200 kg pel que diuen. I el menjador al que està integrada? Doncs encara més espectacular amb un espai de més de 100 metres quadrats i presidit per una xemeneia molt moderna al centre.
Del pis també se sap que compta de tres suites amb bany incorporat, que l’habitació principal té un balcó que dona directament als Jardins de Tòquio, que tenen una sala pe al servei i dos banys més. Totes les parts les han pintat en blanc, de la mateixa manera que els mobles han estat lacats en colors clars.
Ja feia temps que Cristina tenia ganes de tornar a viure a Barcelona, ja que hi viatja amb molta freqüència per la seva feina a La Fundació La Caixa i també per acudir als partits d’handbol que juga el seu fill Pablo des que fitxés pel Granollers. Ara que és oficial que tornarà a viure aquí, serà més habitual veure-la pels carrers de Pedralbes. Caldrà esperar per saber si serà ben rebuda o si els catalans la rebutjaran com molts pronostiquen.