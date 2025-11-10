Filtren la carta d’Iñaki Urdangarin al seu fill Pablo: “Emoció i gratitud”

Iñaki Urdangarin ha escrit una carta al seu fill Pablo que, sorprenentment, ha acabat en mans d’un mitjà digital. L’exduc de Palma està molt orgullós de tot el que està aconseguint el jove, que triomfa en l’handbol de la mateixa manera que també va fer-ho ell en el seu moment. Què ha fet ara? Destacar el “sacrifici, esforç i creixement” que ha vist en ell ara que la selecció espanyola l’ha triat com a un dels seus jugadors. “Com a pare, no us imagineu l’orgull que sento. Confesso que he plorat d’emoció i gratitud en veure arribar aquest moment“, ha confessat en un text al que ha tingut accés Vanitatis.
L’ex de Cristina de Borbó parla meravelles del segon dels seus fills, és clar, a qui descriu com un noi “generós i honest” que s’hauria convertit en “tot un guerrer” després del que li ha tocat viure. I no es refereix al divorci dels pares, sinó al camí que ha seguit per arribar a convertir-se en jugador de la selecció: “Va viure en països amb poc nivell d’handbol, va emigrar a Alemanya per posar a prova el seu talent i, quan va arribar a França, va aparèixer la Covid i va haver de tornar“.
El punt d’inflexió en la carrera esportiva del nebot de Felip, segons Iñaki? Quan Pablo Urdangarin va fitxar pel Barça: “Aquell va ser un nou camí per a ell des de la base, el que va fer que compartís vestuari amb alguns dels millors jugadors del món”.
Iñaki es desfà en elogis cap al seu fill i “l’explosió” que ha viscut gràcies a la seva resiliència, paciència i confiança en el procés: “Avui li ha arribat l’oportunitat de ser hispà i la vivim amb una emoció immensa”. No creu que sigui un premi poder jugar a la selecció espanyola, sinó una “oportunitat” de continuar creixent i evolucionant “com a persona i jugador”.
Què ha dit Pablo Urdangarin sobre les memòries del seu avi, Joan Carles de Borbó?
Aquests últims dies, Pablo Urdangarin també havia estat notícia fora dels mitjans esportius. Per què? Principalment, per les declaracions que ha concedit sobre les memòries explosives que ha escrit el seu avi Joan Carles de Borbó. Els reporters de l’agència GTRES han aprofitat quan l’han vist per preguntar-li si té bona relació amb ell o si ha llegit tot el que ha dit en aquest exercici de transparència.
El jove, caçat enmig del carrer, ha posat cara de circumstàncies i ha deixat anar un “sí que tinc relació amb ell, és el meu avi…“. No ha sortit gaire d’aquí, més enllà de dir que “s’estima molt” l’avi i també l’àvia, Sofia de Grècia, de qui ha dit que és “una gran àvia“.
Pablo Urdangarin ha insistit que tots els membres de la família tenen “bona relació“, cosa que no es creu ningú gaire digui el que digui. De la seva relació amb les cosines, Elionor i Sofia, diu que hi ha bon rotllo: “És clar que sí, home“. Ara bé, fa anys que no es veu cap fotografia dels tres junts… Una família que tothom diu que està més que trencada -Joan Carles inclòs, a les seves memòries-, excepte els altres membres dels Borbons.