Filtran la carta de Iñaki Urdangarin a su hijo Pablo: «Emoción y gratitud»

Iñaki Urdangarin ha escrito una carta a su hijo Pablo que, sorprendentemente, ha terminado en manos de un medio digital. El exduque de Palma está muy orgulloso de todo lo que está logrando el joven, que triunfa en el balonmano de la misma manera que también lo hizo él en su momento. ¿Qué ha hecho ahora? Destacar el «sacrificio, esfuerzo y crecimiento» que ha visto en él ahora que la selección española lo ha elegido como uno de sus jugadores. «Como padre, no os imagináis el orgullo que siento. Confieso que he llorado de emoción y gratitud al ver llegar este momento«, ha confesado en un texto al que ha tenido acceso Vanitatis.

El ex de Cristina de Borbón habla maravillas del segundo de sus hijos, claro, a quien describe como un chico «generoso y honesto» que se habría convertido en «todo un guerrero» después de lo que le ha tocado vivir. Y no se refiere al divorcio de los padres, sino al camino que ha seguido para llegar a convertirse en jugador de la selección: «Vivió en países con poco nivel de balonmano, emigró a Alemania para poner a prueba su talento y, cuando llegó a Francia, apareció la Covid y tuvo que regresar«.

El punto de inflexión en la carrera deportiva del sobrino de Felipe, según Iñaki, fue cuando Pablo Urdangarin fichó por el Barça: «Ese fue un nuevo camino para él desde la base, lo que hizo que compartiera vestuario con algunos de los mejores jugadores del mundo».

Iñaki se deshace en elogios hacia su hijo y «la explosión» que ha vivido gracias a su resiliencia, paciencia y confianza en el proceso: «Hoy le ha llegado la oportunidad de ser hispano y la vivimos con una emoción inmensa». No cree que sea un premio poder jugar en la selección española, sino una «oportunidad» de continuar creciendo y evolucionando «como persona y jugador».

Iñaki Urdangarin está muy pendiente de su hijo Pablo | Europa Press

¿Qué ha dicho Pablo Urdangarin sobre las memorias de su abuelo, Juan Carlos de Borbón?

Estos últimos días, Pablo Urdangarin también había sido noticia fuera de los medios deportivos. ¿Por qué? Principalmente, por las declaraciones que ha concedido sobre las memorias explosivas que ha escrito su abuelo Juan Carlos de Borbón. Los reporteros de la agencia GTRES aprovecharon cuando lo vieron para preguntarle si tiene buena relación con él o si ha leído todo lo que ha dicho en este ejercicio de transparencia.

El joven, captado en medio de la calle, puso cara de circunstancias y soltó un «sí que tengo relación con él, es mi abuelo…«. No salió mucho más de ahí, más allá de decir que «quiere mucho» al abuelo y también a la abuela, Sofía de Grecia, de quien dijo que es «una gran abuela«.

Pablo Urdangarin ha insistido en que todos los miembros de la familia tienen «buena relación«, algo que no se cree mucha gente diga lo que diga. De su relación con las primas, Leonor y Sofía, dice que hay buen rollo: «Claro que sí, hombre«. Ahora bien, hace años que no se ve ninguna fotografía de los tres juntos… Una familia que todo el mundo dice que está más que rota -Juan Carlos incluido, en sus memorias-, excepto los otros miembros de los Borbones.