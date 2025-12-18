Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin se han reencontrado este miércoles en un partido de balonmano de su hijo Pablo. No es nada habitual que esto ocurra, teniendo en cuenta que habían llegado al acuerdo de asistir a partidos alternos para evitar coincidir en la grada. En esta ocasión, por un motivo u otro, sí han estado al mismo tiempo en el mismo lugar… pero han evitado sentarse juntos o siquiera mínimamente cerca.

El mal rollo entre ellos es más que evidente desde que se hizo oficial el divorcio y, ahora, se ha vuelto a demostrar con los gestos que han hecho durante este reencuentro que los testigos describen como «muy tenso«. Es la primera vez que se ven después de la entrevista en catalán que concedió el exduque de Palma a La 2 Cat, en la cual reconocía que una de las peores secuelas de haber estado en prisión había sido perder «el amor de su vida», que había sido Cristina. Él fue amable aquí, pero parece que a ella ya no la engaña.

Iñaki Urdangarin se ha sentado lejos de Cristina en la grada | Europa Press

Cristina estaba acompañada de dos amigas en el otro extremo de la grada | Europa Press

¿Qué han hecho Cristina e Iñaki Urdangarin cuando se han visto en el partido de balonmano del hijo?

«Esta coincidencia ha estado marcada por la frialdad entre ellos«, destacan los reporteros de Europa Press que los vieron en este partido. En primer lugar, destaca precisamente que quisieran sentarse en diferentes puntos de la grada. Ella habría hecho lo imposible para evitar que las cámaras los captaran juntos, dicen: «Había mucha tensión entre ellos y, aunque Iñaki miró a Cristina cuando pasó a su lado, ella ha evitado levantar la cabeza«.

En otro momento, ella lo habría visto pasar «y también ha evitado encontrarse con él» hasta el punto de que ha preferido dejar solas a sus amigas. En el descanso, no han podido evitar cruzarse en la cafetería y dicen que esto ha supuesto un antes y un después en su actitud: «En la primera parte, estaban más serios. Después de cruzarse, se han mostrado más relajados pero tampoco han aparecido juntos en ningún momento».

El equipo de su hijo ha terminado ganando, pero tampoco han celebrado esta victoria como una familia feliz. Las cámaras han captado a Iñaki marchándose por su lado y a Cristina acompañando al hijo a casa por otro.

Pablo Urdangarin ha tenido a los dos padres en la grada | Europa Press

¿Cómo ha sido el reencuentro de Iñaki Urdangarin y Cristina? | Europa Press

Pablo Urdangarin habla sobre los padres en una entrevista

Pablo Urdangarin es el nieto de Juan Carlos de Borbón que más habla con la prensa. Recientemente, de hecho, ha concedido unas declaraciones sobre sus padres que ahora cobran relevancia. Por ejemplo, ha sido el único miembro de la familia que ha reaccionado a la entrevista de Iñaki. Ante los micrófonos de la agencia GTRES, ha reconocido que le gustó «mucho» y que también tiene claro que leerá las memorias del padre cuando se publiquen: «Lo vi en la entrevista y estuvo bien. Es nuestro padre y nos quiere mucho«.

En otro momento, ahora con los reporteros de Europa Press, ha alabado su figura aún más: «Siempre lo tengo a mi lado, siempre, en cada entrenamiento y en cada partido. Me ayuda muchísimo«. Pero no solo habla bien del padre, también de su madre: «Ella me ayuda también en temas fuera del deporte. Es mi mejor fan y siempre la vemos en las gradas«.