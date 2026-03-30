Cristina de Borbó cambiará de residencia, tal como se especulaba en estos últimos meses, pero no es Barcelona el destino que tenía en mente cuando entregó las llaves del piso que tenía alquilado en Ginebra. Ha sido esta última semana cuando ha hecho la mudanza, una marcha que llega después de más de una década viviendo en la ciudad suiza. De momento, no tiene una nueva sede concreta sino que parece que irá fluyendo entre diferentes destinos.

Muchos daban por hecho que se instalaría en la capital catalana, ya que se ha comprado un piso en el mismo edificio donde había residido en su momento con Iñaki Urdangarin y los hijos. Pues bien, aquí solo pasará el tiempo que requiera su trabajo en la Fundación La Caixa. Desde Vanitatis informan que se está planteando vivir de una manera estable en Lisboa, a donde viaja mucho por su cargo en la Fundación Aga Khan. Ahora bien, tiene otras opciones sobre la mesa que no ha descartado.

El traslado de Cristina de Borbó a Abu Dhabi, paralizado

Sorprende que haya dejado el piso de Ginebra sin tener otro piso, pero eso aseguran estas fuentes. De hecho, aún debate con qué país elegir. ¿Otra posibilidad? Trasladarse a Londres, donde vive su hijo mayor, y que queda cerca de donde estudia la hija pequeña en la Universidad. Su primera idea, sin embargo, era un poco más lejos: Abu Dhabi, donde podría convivir con Juan Carlos de Borbón y cuidarlo en estos últimos años de su vida.

Parece que tenía en mente hacer este traslado hacia los Emiratos Árabes, pero el estallido de la guerra en Irán lo habría paralizado. Mientras tanto, por lo que dicen, elegirá Barcelona como base hasta que se solucione. De hecho, habrían llegado tres camiones a Pedralbes en los últimos días con todas sus cosas. No ha estado ella allí para deshacer las cajas, evidentemente, ya que los fotógrafos la han captado en Palma de vacaciones con su madre. Después, viajará a Madrid para pasar los días festivos con su hijo Miguel.

Cristina de Borbó está preparando el traslado a Barcelona | Europa Press

En el gran piso de Pedralbes que se ha comprado, un inmueble de 400 metros cuadrados que ha reformado completamente, no vivirá sola. Tal como se publicó hace un tiempo, su hijo Pablo se ha instalado allí y la idea es que convivan durante las temporadas que pase ella allí. Unas informaciones sobre el futuro más inmediato de la infanta española que demuestran que vive rodeada de lujos y posibilidades.