Miguel Urdangarin es uno de los grandes desconocidos de la familia real, ya que ha mantenido con mucho hermetismo todo lo relacionado con su vida privada. Tampoco es habitual que lo veamos en los actos oficiales, lo que hace que cualquier información sobre él acabe llamando mucho la atención. Hace un tiempo, se filtró a la prensa que tenía pareja, pero no ha sido hasta ahora que se han sabido más detalles sobre quién es ella. El medio digital Informalia ha descubierto cómo se llama, cómo se conocieron y en qué punto se encuentra su relación. Todo, en un jueves especial para el tercer hijo de Iñaki y Cristina de Borbón porque celebra su 24º cumpleaños.

La afortunada que ocupa su corazón se llama Olympia Beracasa, una venezolana que se ha criado entre Caracas, Miami y Suiza. Hija de un empresario reconocido y una exmodelo americana, el dinero le viene de toda la vida porque sus abuelos paternos ya habían hecho fortuna con temas de artes y fundaciones benéficas. Al aristócrata lo conoció en la carísima escuela internacional en la que ambos estudiaban en Ginebra, ya que eran compañeros de clase.

Allí se hicieron amigos y sería unos años después cuando surgió el amor. Cuando terminaron el Bachillerato, él se fue al Reino Unido a estudiar Biología Marina y ella se trasladó a España para estudiar Comunicación y Medios en una universidad privada. El destino quiso que ambos acabaran volviendo a Suiza, donde se reencontraron cuando él estuvo formándose para trabajar de monitor de esquí. La cosa es que sufrió un accidente y tuvo que dejar atrás esas aspiraciones.

Todo lo que se sabe sobre la vida de Miguel Urdangarin | Europa Press

Miguel Urdangarin y su pareja comienzan a vivir juntos en un piso de Madrid

La baja médica la pasó en Madrid, concretamente en La Zarzuela, donde lo ha estado cuidando su abuela Sofía de Grecia. Lo que no se sabía era que la pareja lo había acompañado y que, ahora, acaban de trasladarse juntos a un piso. La parejita está viviendo en un apartamento en Madrid que han convertido en su nido de amor, donde comienzan una convivencia que pondrá a prueba su relación.

Lo que parece es que ambos apuestan por esta historia de amor, ya que recientemente a ella se la ha visto en comidas familiares y también lo ha acompañado a animar al hermano en algunos de sus partidos de balonmano. Es una más en los Borbones, teniendo en cuenta que también la invitaron a celebrar el cumpleaños de Juan Carlos en Abu Dhabi… curioso que ella recibiera invitación y no sus nietas Leonor y Sofía.

Miguel Urdangarin está trabajando actualmente en un fondo centrado en el desarrollo de proyectos científicos sostenibles. Apasionado de la naturaleza, el deporte y la música, aseguran que comparte estas tres aficiones con su pareja.