Miguel Urdangarin és un dels grans desconeguts de la família reial, ja que ha mantingut amb molt hermetisme tot el que té a veure amb la seva vida privada. Tampoc no és habitual que el veiem als actes oficials, el que acaba fent que qualsevol informació sobre ell acabi cridant molt l’atenció. Fa un temps, va filtrar-se a la premsa que tenia parella, però no ha estat fins ara que se n’han sabut més detalls sobre qui és ella. El mitjà digital Informalia ha sabut com es diu, com es van conèixer i en quin punt es troba la seva relació. Tot, en un dijous especial per al tercer fill d’Iñaki i Cristina de Borbó perquè celebra el seu 24è aniversari.
L’afortunada que ocupa el seu cor s’anomena Olympia Beracasa, una veneçolana que s’ha criat entre Caracas, Miami i Suïssa. Filla d’un empresari reconegut i una exmodel americana, els diners li venen de tota la vida perquè els seus avis paterns ja havien fet fortuna amb temes d’arts i fundacions benèfiques. A l’aristòcrata el va conèixer a la caríssima escola internacional en la que ambdós estudiaven a Ginebra, ja que eren companys de classe.
Allà es van fer amics i seria uns anys després quan va sorgir l’amor. Quan van acabar el Batxillerat, ell va marxar al Regne Unit a estudiar Biologia Marina i ella va traslladar-se a Espanya per estudiar Comunicació i Mitjans en una universitat privada. El destí va voler que tots dos acabessin tornant a Suïssa, on van retrobar-se quan ell va estar formant-se per treballar de monitor d’esquí. La cosa és que va patir un accident i va haver de deixar enrere aquestes aspiracions.
Miguel Urdangarin i la seva parella comencen a viure junts en un pis de Madrid
La baixa mèdica la va passar a Madrid, concretament a La Zarzuela, on l’ha estat cuidant la seva àvia Sofia de Grècia. El que no se sabia era que la parella l’havia acompanyat i que, ara, s’acaben de traslladar junts a un pis. La parelleta està vivint en un apartament a Madrid que han convertit en el seu niu d’amor, on comencen una convivència que posarà a prova la seva relació.
El que sembla és que tots dos aposten per aquesta història d’amor, ja que recentment a ella se l’ha vist a dinars familiars i també l’ha acompanyat a animar el germà a alguns dels seus partits d’handbol. És una més en els Borbons, tenint en compte que també la van convidar a celebrar l’aniversari de Joan Carles a Abu Dhabi… curiós que ella rebés invitació i no les seves netes Elionor i Sofia.
Miguel Urdangarin està treballant actualment en un fons centrat en el desenvolupament de projectes científics sostenibles. Apassionat de la natura, l’esport i la música, asseguren que comparteix aquestes tres aficions amb la seva parella.