Què fa Miguel Urdangarin? Així és el fill més desconegut d’Iñaki i Cristina

Miguel Urdangarin és el fill més desconegut d’Iñaki i Cristina de Borbó. Del segon dels quatre fills que tenen en comú no se sap gaire cosa, més enllà que viu a Londres des de fa un temps. Discret i amb menys repercussió que els seus germans, ell fa la seva vida i passa de la fama. Ara s’ha filtrat a la premsa què ha estat estudiant i a què s’ha dedicat en aquests darrers anys. No va saber-se gaire d’ell perquè va traslladar-se a Ginebra amb els pares quan només tenia 10 anys, així que ha fet pràcticament tota la seva vida allà. Va estudiar el Batxillerat a la mateixa escola privada que la germana petita i quan va graduar-se va anar cap al Regne Unit per viure una experiència sol a l’estranger.

A Londres ha estudiat Biologia Marina, una carrera que el permetrà treballar a aquaris, laboratoris o centres de conservació marina. No tindrà lloc un acte de graduació formal, simplement haurà d’anar a recollir el diploma a finals d’aquest mes de juliol tal com informa Vanitatis. Aquest podria ser un moment en què també podria reunir-se la família com ja van fer en la d’Irene Urdangarin, encara que no està confirmat.

Sempre s’ha dit que Joan Carles de Borbó li ha pagat l’escola, la Universitat i totes les despeses de l’habitatge. Ara diuen que vol cursar un Màster, el qual segurament també vindrà pagat amb un taló de l’emèrit espanyol. No s’ha filtrat quin tipus d’estudis superiors farà ara, però el més habitual és que es faci servir aquest tipus d’estudi per trobar una especialització dins de l’àmbit del grau que ja té.

El segon fill d’Iñaki Urdangarin es gradua | Europa Press

Què farà Miguel Urdangarin ara que ha acabat el grau universitari

Sobre ell també se sap que és un apassionat dels esports d’aventura. Li agrada fer trekking i escalada, així que no passa tot el seu temps lliure al mar. A més a més, diuen que seria dels germans que més ha viatjat perquè aquesta és una altra de les seves aficions i que ara vol fer uns mesos d’aventura fora de les aules. Viatjarà pel món i practicarà esport, pel que diuen. Un cop acabi aquest descans, tornarà al Regne Unit per continuar els seus estudis.

Cristina de Borbó i Miguel, el fill més desconegut | Europa Press

I el seu caràcter? Fonts pròximes als Urdangarin sempre han dit que Miguel és el divertit dels quatre germans. El descriuen com un nou “voluntariós, molt estudiós, altament intel·ligent i tenaç”. Ara bé, també seria el més alegre i divertit: “Sempre ha sabut el que volia i ha estat l’espurna de la família”. Ara el veurem gaudir de l’estiu durant uns dies a Mallorca amb la resta de la família, una imatge inusual que Cristina voldria que es comencés a repetir amb freqüència.