Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin han tornat a posposar la signatura del seu divorci. Continuen sense posar-se d’acord pel que fa als detalls econòmics, un maldecap que volen aparcar durant l’estiu. Expliquen fonts properes que, per això, haurien decidit prendre’s un respir i deixar de banda unes negociacions que estan costant.

Monarquía Confidencial ha pogut saber els motius concrets d’aquesta decisió, la que els mantindrà units en matrimoni com a mínim fins al setembre: “La situació és complicada entre Irene Urdangarin i el seu pare, amb qui encara no ha aconseguit arribar a una bona entesa. A més a més, Cristina de moment no accepta les elevades exigències econòmiques del seu ex”.

Què demana Iñaki Urdangarin a canvi de signar el divorci de Cristina?

I què és el que vol l’exduc de Palma? A canvi de signar els papers de separació, exigiria que fos Cristina qui li pagués els escortes: “Aquest tema treu de polleguera a la infanta espanyola perquè aquesta protecció també cuidaria d’Ainhoa Armentia, la seva xicota, quan l’acompanyi. No està disposada a veure aquest tipus de situacions perquè creu que l’humilien”.

També tenen pendent posar una xifra concreta a la manutenció que li passarà Cristina, ja que considera que no hauria de pagar-li la residència si realment viurà en ella amb la nova parella: “Ella no ha de mantenir a ningú. Si s’han de separar, doncs que cadascú visqui la seva vida com pugui”. Ella hauria acceptat passar-li una quantitat determinada al mes per ajudar-lo a poder pagar les despeses dels fills quan passin uns dies amb ell, però no vol que li exigeixi tants diners.

Iñaki Urdangarin vol una manutenció | Europa Press

Tot podria ser que Iñaki Urdangarin tingués amenaçada, en certa manera, a la mare dels seus fills. El deu tenir moltíssima informació compromesa de tota la família reial i estaria exigint uns diners a canvi del seu silenci. Aquesta versió no ha estat confirmada, és clar, però resulta la més creïble.

Cristina reflexionarà sobre el seu futur durant les vacances familiars a Mallorca, uns dies amb els germans i tots els nebots que no es produïen des de fa cinc anys. Iñaki Urdangarin, mentrestant, ha estat gaudint d’un temps més fresc a Astúries en companyia de la nòvia i uns amics amb qui han fet una ruta en bicicleta.