Cristina de Borbó, molt enfadada per una petició d’Iñaki en el divorci

Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin estan immersos (i encallats) en les negociacions pel seu divorci. El que tenien clar era que volien esperar al 18è aniversari de la filla petita, la Irene, per iniciar uns tràmits legals que d’aquesta manera no necessitarien passar pel jutjat i valorar temes de custòdia. El que no s’esperaven era que, igualment, tindrien molts problemes per posar-se d’acord pel que fa a les condicions econòmiques que envolten aquesta separació.

Fins ara han acordat dos aspectes claus: la manutenció que haurà de passar-li Cristina per ajudar-lo a mantenir un bon nivell de vida i la seguretat privada que vol mantenir com a exparella de la infanta espanyola. Ella ha cedit en aquests dos casos, els quals li suposaran una despesa importantíssima mes a mes, tenint en compte que diuen que li ingressarà 6.000 € mensuals i que li pagarà tots els viatges que faci per anar a veure els fills.

S’ha publicat que Cristina hauria acceptat pagar-li una indemnització de 2.000.000 € a canvi del seu silenci, però aquesta informació no l’ha pogut confirmar ningú. Sigui com sigui, el que ara surt a la llum és que l’exduc de Palma vol més. Asseguren a Monarquía Confidencial que Iñaki ha demanat permís a Cristina de Borbó per poder casar-se amb la seva parella actual, Ainhoa Armentia: “Vol via lliure de cara a una futura boda”.

Així li hauria comunicat en una trucada telefònica que no hauria acabat gaire bé: “Ell volia saber com estaven els fills, un moment que ha aprofitat per deixar anar la bomba a Cristina que té intenció de casar-se amb Ainhoa. Aquest anunci va provocar una pujada de to en la conversa. Ella ha passat pàgina i està centrada en el futur acadèmic dels fills, però aquestes decisions de l’ex no li agraden perquè sap que poden tenir una repercussió mediàtica molt gran”, hauria confirmat una font propera a la filla de Joan Carles de Borbó.

Iñaki Urdangarin demana cada vegada més en la negociació pel divorci | Europa Press

Cristina de Borbó, indignada amb l’egoisme d’Iñaki Urdangarin en la negociació del divorci

Insisteixen que Iñaki està demanant moltes coses en aquesta negociació del divorci, el que demostra que continuï capficat amb què vol guardaespatlles oficial i que el pagui la seva ex: “El seu pas per presó ha perjudicat la bona imatge que tenia”. Davant d’aquestes peticions i exigències, Cristina estaria farta i no hauria dubtat en fer-li-ho saber al pare dels seus fills a través d’aquesta conversa telefònica: “Ella té motius suficients per estar enfadada. No per les clàusules que exigeix en la signatura del divorci, sinó perquè veu que Iñaki està prioritzant aquests temes seus mentre que no s’ocupa de resoldre la formació de la seva filla Irene“.

La germana de Felip VI consideraria que l’ex està sent un egoista i que només està mirant cap al seu interès, sense mostrar cap mena de preocupació pel futur d’una nena que ha d’escollir a quin centre superior vol estudiar ara que està a punt d’acabar el Batxillerat. La situació sembla lluny de millorar i el mal rotllo en l’exparella continua accentuant-se.