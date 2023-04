Iñaki Urdangarin tenia xicota quan va anunciar-se el compromís amb Cristina

Iñaki Urdangarin va convertir-se en l’objectiu de la premsa quan va saber-se que s’havia compromès amb Cristina de Borbó. S’ha parlat moltíssim dels inicis de la seva relació, però mai s’havia publicat la traïció que hauria comès l’antic jugador d’handbol del Barça en aquell moment. Pilar Eyre ha pogut saber que Iñaki tenia una altra relació simultània quan va començar amb Cristina, una noia a qui mai no va dir que s’havia enamorat de la infanta espanyola: “Ella va assabentar-se per televisió que Iñaki s’havia compromès amb Cristina. Treballava en un gimnàs i era una noia molt guapa. Va tenir una depressió molt fort perquè va estar un any sense entendre el que li havia passat amb el seu xicot, amb qui tenia comptes corrents compartits i projectes de vida en comú”.

“Coneixien tota la família de l’altre i no entenia com podia haver-la traït d’aquesta manera i sense que li hagués explicat cara a cara que s’hagués enamorat d’una altra dona”, afegeix. No ha sortit a la llum la identitat d’aquesta senyora, però seria un testimoni molt bo sobre unes infidelitats del basc que haurien començat des del principi.

Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó, separats des de fa un any | Europa Press

Així va ser el principi del final de la relació entre Iñaki Urdangarin i Cristina

Cristina i Iñaki Urdangarin van casar-se el 1997 a Barcelona. La seva boda no va ser tan espectacular com la de la germana. Primer va anar-se a viure a una casa de Diagonal, però no era una escala molt elegant. És per això que anirien a viure a Pedralbes poc després, en un pis de 300 metres quadrats: “Se’ls veia enamoradíssims, sempre anaven agafats de la mà. I volien servir a Espanya, sempre estaven disposats a ajudar. El matrimoni tenia una imatge pública molt bona, però a poc a poc van començar a criticar-los. Tot va començar a empitjorar quan van traslladar-se al famós palauet de Pedralbes. Vaig començar a veure Iñaki demacrat i amb ulls vermells, moment en el qual van traslladar-se a Washington per deixar enrere la premsa. Crec que va ser una decisió equivocada perquè demostraven que se salvarien de tots els problemes”.

“Van tornar a Barcelona, però aquell any va ser horrible sobretot per als nens perquè tenien la casa custodiada i ells no podien ni tan sols anar a les festes d’aniversari dels amics. Quan va saber-se la implicació d’Iñaki en el cas Nóos. Van deixar d’anar als llocs que freqüentaven, van posar la casa en venda i van traslladar-se a Ginebra“, explica Eyre sobre el principi del final de la separació de la parella.

Pilar Eyre revela alguns dels secrets de la infanta Cristina

La cronista barcelonina també ha tret a la llum alguns secrets de la vida de Cristina. Per una banda, que és vegetariana i que és l’únic membre de la família reial a qui li agrada llegir: “Ella és la més cosmopolita dels tres germans, amb una vida més internacional. És l’única que té estudis universitaris complets”. Sobre la seva època a la Universitat, ha explicat que va estar a punt de deixar d’acudir a classe per una amenaça de bomba: “Van voler que deixés d’anar-hi perquè estava en perill. La seva mare, però, va negar-s’hi perquè volia que tingués una vida normal i creia que la protegirien els companys si passava alguna cosa”.

També ha pogut saber que el pare va aconseguir-li la feina a La Caixa, en la que ha anat escalant: “En un principi va arribar-hi a dit, però no hauria aguantat tants anys si no ho fes bé. Companys seus diuen que dirigeix a ella com Cristina, sense cap mena de tractament. Diu que la filla trucava sovint per parlar amb ella”. Un vídeo en el qual ha explicat coses que no se sabien sobre la germana de Felip VI.