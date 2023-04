Iñaki Urdangarin tenía novia cuando se anunció el compromiso con Cristina

Iñaki Urdangarin se convirtió en el objetivo de la prensa cuando se supo que se había comprometido con Cristina de Borbón. Se ha hablado muchísimo de los inicios de su relación, pero nunca se había publicado la traición que habría cometido el antiguo jugador de balonmano del Barça en aquel momento. Pilar Eyre ha podido saber que Iñaki tenía otra relación simultánea cuando empezó con Cristina, una chica a quien nunca dijo que se había enamorado de la infanta española: «Ella se enteró por televisión que Iñaki se había comprometido con Cristina. Trabajaba en un gimnasio y era una chica muy guapa. Tuvo una depresión muy fuerte porque estuvo un año sin entender lo que le había pasado con su novio, con quien tenía cuentas corrientes compartidas y proyectos de vida en común».

«Conocían a toda la familia del otro y no entendía cómo podía haberla traicionado de este modo y sin que le hubiera explicado frente a frente que se hubiera enamorado de otra mujer», añade. No ha salido a la luz la identidad de esta señora, pero sería un testigo muy bueno sobre unas infidelidades del vasco que habrían empezado desde el principio.

Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón, separados desde hace un año | Europa Press

Así fue el principio del final de la relación entre Iñaki Urdangarin y Cristina

Cristina e Iñaki Urdangarin se casaron en 1997 en Barcelona. Su boda no fue tan espectacular como la de la hermana. Primero se fue a vivir en una casa de Diagonal, pero no era una escalera muy elegante. Es por eso que irían a vivir en Pedralbes poco después, en un piso de 300 metros cuadrados: «Se les veía enamoradísimos, siempre iban cogidos de la mano. Y querían servir a España, siempre estaban dispuestos a ayudar. El matrimonio tenía una imagen pública muy buena, pero despacio empezaron a criticarlos. Todo empezó a empeorar cuando se trasladaron al famoso palacete de Pedralbes. Empecé a ver Iñaki demacrado y con ojos rojos, momento en el que se trasladaron a Washington para dejar atrás la prensa. Creo que fue una decisión equivocada porque demostraban que se salvarían de todos los problemas».

«Volvieron a Barcelona, pero aquel año fue horrible sobre todo para los niños porque tenían la casa custodiada y ellos no podían ni siquiera ir a las fiestas de cumpleaños de sus amigos. Cuando se supo la implicación de Iñaki en el caso Nóos. Dejaron de ir a los lugares que frecuentaban, pusieron la casa en venta y se trasladaron a Ginebra«, explica Eyre sobre el principio del final de la separación de la pareja.

Pilar Eyre revela algunos de los secretos de la infanta Cristina

La cronista barcelonesa también ha sacado a la luz algunos secretos de la vida de Cristina. Por un lado, que es vegetariana y que es el único miembro de la familia real a quien le gusta leer: «Ella es la más cosmopolita de los tres hermanos, con una vida más internacional. Es la única que tiene estudios universitarios completos». Sobre su época en la Universidad, ha explicado que estuvo a punto de dejar de acudir en clase por una amenaza de bomba: «Quisieron que dejara de ir porque estaba en peligro. Su madre, sin embargo, se negó porque quería que tuviera una vida normal y creía que la protegerían sus compañeros si pasaba algo».

También ha podido saber que el padre le consiguió el trabajo en La Caixa, en la que ha ido escalando: «En un principio llegó a dedo, pero no habría aguantado tantos años si no lo hiciera bien. Compañeros suyos dicen que se dirige a ella como Cristina, sin ningún tipo de tratamiento. Dice que su hija llamaba a menudo por habla con ella». Un video en el que ha explicado cosas que no se sabían sobre la hermana de Felipe VI.