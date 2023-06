Cristina de Borbón, muy enfadada por una petición de Iñaki en el divorcio

Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin están inmersos (y encallados) en las negociaciones por su divorcio. Lo que tenían claro era que querían esperar al 18.º cumpleaños de su hija pequeña, Irene, para iniciar unos trámites legales que de este modo no necesitarían pasar por el juzgado y valorar temas de custodia. Lo que no se esperaban era que, igualmente, tendrían muchos problemas para ponerse de acuerdo en cuanto a las condiciones económicas que rodean esta separación.

Hasta ahora han acordado dos aspectos claves: la manutención que tendrá que pasarle Cristina para ayudarlo a mantener un buen nivel de vida y la seguridad privada que quiere mantener como expareja de la infanta española. Ella ha cedido en estos dos casos, los que le supondrán un gasto importantísimo mes a mes, teniendo en cuenta que dicen que le ingresará 6.000 € mensuales y que le pagará todos los viajes que haga para ir a ver a sus hijos.

Se ha publicado que Cristina habría aceptado pagarle una indemnización de 2.000.000 € a cambio de su silencio, pero esta información no la ha podido confirmar nadie. Sea como sea, lo que ahora sale a la luz es que el exduque de Palma quiere más. Aseguran a Monarquía Confidencial que Iñaki ha pedido permiso a Cristina de Borbón para poder casarse con su pareja actual, Ainhoa Armentia: «Quiere vía libre de cara a una futura boda».

Así se lo habría comunicado en una llamada telefónica que no habría acabado muy bien: «Él quería saber cómo estaban sus hijos, un momento que ha aprovechado para soltar la bomba a Cristina que tiene intención de casarse con Ainhoa. Este anuncio provocó una subida de tono en la conversación. Ella ha pasado página y está centrada en el futuro académico de los hijos, pero estas decisiones de su ex no le gustan porque sabe que pueden tener una repercusión mediática muy grande», habría confirmado una fuente próxima a la hija de Juan Carlos de Borbón.

Iñaki Urdangarin pide cada vez más en la negociación por el divorcio | Europa Press

Cristina de Borbón, indignada con el egoísmo de Iñaki Urdangarin en la negociación del divorcio

Insisten que Iñaki está pidiendo muchas cosas en esta negociación del divorcio, lo que demuestra que continúe obsesionado con que quiere guardaespaldas oficial y que se lo pague su ex: «Su paso por prisión ha perjudicado la buena imagen que tenía». Ante estas peticiones y exigencias, Cristina estaría harta y no habría dudado en hacérselo saber al padre de sus hijos a través de esta conversación telefónica: «Ella tiene motivos suficientes para estar enfadada. No por las cláusulas que exige en la firma del divorcio, sino porque ve que Iñaki está priorizando estos temas suyos mientras que no se ocupa de resolver la formación de su hija Irene«.