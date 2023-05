Irene Urdangarin acapara todas las miradas desde que reapareciera con un cambio físico radical hace unos meses. La hija pequeña de Iñaki y Cristina de Borbón se encuentra a pocas semanas antes de celebrar su 18.º cumpleaños, una fecha marcada en el calendario de sus padres porque les permitirá firmar los papeles del divorcio sin necesidad de acudir a los juzgados.

Mientras ellos se pelean, la joven continúa con su vida de rica en Ginebra y se prepara para dar el paso a la universidad. Ha estudiado en una de las mejores escuelas de toda Europa y es por eso que ha querido mantener el alto nivel. Cuando acabe el verano, la joven iniciará los estudios universitarios en el École Hôtelière de Lausanne, considerado el centro más prestigioso de todo el mundo en dirección y administración de hostelería.

Esta será la carrera escogida por la pequeña de los Urdangarin, una carrera hotelera que le costará 35.000 € el año o, lo que es el mismo, 140.000 € en total. A este dinero habría que sumarse a todo lo que se derive de un posible traslado al campus, una opción que no se ha confirmado. Podría continuar viviendo en Ginebra con su madre para ahorrarse este dinero, pero no hace pinta que necesiten ser rácanos, esta gente, y es probable que prefiera que la madre pague y así no tendría que hacer el traslado de una hora en coche hasta allí cada día.

El Periódico da detalles de la personalidad de Irene Urdangarin, quien sorprendentemente se convertirá en la primera miembro de la familia que haga carrera en el ámbito de la restauración: «Habla a la perfección inglés y francés, practica varios deportes como la vela y el esquí. Acostumbra a destacarse su encanto y discreción y su afición por la música».

Es bastante improbable que la vemos ejercer funciones de camarera o recepcionista en un hotel teniendo en cuenta la familia de la que proviene. Ahora bien, más bien querrá estudiar esto para ponerse al frente de algún hotel o comprarse algún bar. Lo que parece claro es que dinero no le faltará.