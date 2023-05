Irene Urdangarin acapara totes les mirades des que reaparegués amb un canvi físic radical fa uns mesos. La filla petita d’Iñaki i Cristina de Borbó es troba poques setmanes abans de celebrar el seu 18è aniversari, una data marcada al calendari dels pares perquè els permetrà signar els papers del divorci sense necessitat d’acudir als jutjats.

Mentre ells es barallen, la jove continua amb la seva vida de rica a Ginebra i es prepara per fer el pas a la universitat. Ha estudiat en una de les millors escoles de tota Europa i és per això que ha volgut mantenir l’alt nivell. Quan acabi l’estiu, la jove iniciarà els estudis universitaris a l’École Hôtelière de Lausanne, considerat el centre més prestigiós de tot el món en direcció i administració d’hostaleria.

Aquesta serà la carrera escollida per la petita dels Urdangarin, una carrera hotelera que li costarà 35.000 € l’any o, el que és el mateix, 140.000 € en total. A aquests diners caldria sumar-se tot el que derivi d’un possible trasllat al campus, una opció que no s’ha confirmat. Podria continuar vivint a Ginebra amb la mare per estalviar-se aquests diners, però no fa pinta que necessitin ser garrepes, aquesta gent, i és probable que prefereixi que la mare pagui i així no hauria de fer el trasllat d’una hora en cotxe fins allà cada dia.

Així és Irene Urdangarin, la més discreta dels nebots de Felip VI

El Periódico dona detalls de la personalitat d’Irene Urdangarin, qui sorprenentment es convertirà en la primera membre de la família que faci carrera en l’àmbit de la restauració: “Parla a la perfecció l’anglès i el francès, practica diversos esports com la vela i l’esquí. Acostuma a destacar-se el seu encant i discreció i la seva afició per la música”.

És bastant improbable que la veiem exercir funcions de cambrera o recepcionista en un hotel tenint en compte la família de la qual prové. Ara bé, més aviat voldrà estudiar això per posar-se al capdavant d’algun hotel o comprar-se algun bar. El que sembla clar és que diners no li faltaran.