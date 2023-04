Iñaki Urdangarin i la nòvia, enfrontats i “tensos” per culpa dels fills

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia no travessen la seva millor època. Si aquestes setmanes es parlava d’un hipotètic embaràs, ara són notícia perquè sembla que la nova parella de l’exduc de Palma no està gaire contenta. Sembla que un punt de manca d’acord entre ells té a veure amb els fills d’Iñaki, els quatre que va tenir en comú amb Cristina de Borbó. I per què? Des d’un principi, diverses fonts van deixar clar que els nens no volien conèixer-la, el que ella hauria entès perquè no va arribar a la vida del seu pare d’una manera gaire tradicional… tenint en compte que hauria estat la seva amant durant cert temps.

En un principi, ella hauria entès aquesta negativa a trobar-se i, de fet, s’ha dit que la mateixa Ainhoa no tenia moltes ganes que els fills respectius tinguessin relació. Ara que ha passat més d’un any des que estan junts, però, hauria canviat de parer. Iñaki i Ainhoa viuen junts en una luxosa urbanització, el que fa més fàcil que puguin quedar i mantenir ni que sigui un dia familiar. Els nois continuen sense voler tenir res a veure amb la nova parella del seu pare i així li haurien fet saber.

És per això que la situació entre ells és “tensa“: “Un any després d’iniciar la seva relació amb Ainhoa, els fills d’Iñaki continuen donant l’esquena a la parella del seu pare. En un principi, la parella comprenia que la situació era complicada i que Juan, Pablo, Miguel i Irene necessitaven temps per adaptar-se. Ara comença a desesperar-se i l’actitud de Cristina tampoc ajuda”, diuen a Informalia.

Cristina de Borbó no vol que els fills tinguin relació amb la parella d’Iñaki Urdangarin

I a què es refereixen a aquest apunt sobre Cristina de Borbó? Al rumor que assegura que la germana de Felip VI hauria intentat evitar que els seus fills tinguessin relació amb la nova nòvia de l’ex: “Va incloure una clàusula en l’acord de divorci en la qual especificava que els seus fills no tindrien cap relació amb Ainhoa de manera pública. Ells, per lleialtat a la mare o per desig propi, ho han fet extensible també a l’àmbit privat. De fet, cap dels quatre ha tornat a Vitòria des que els pares van separar-se”.

De moment aquesta presentació no s’hauria dut a terme i sembla que continuarà cadascú pel seu camí. Si aquesta actitud dels nens és per culpa de la mare o no, no queda clar. El que sembla clar és que la situació comença a tenir farta a Ainhoa, que ha deixat d’entendre per què no la volen conèixer. Des del mitjà també deixen caure que no els estarien agradant les provocacions d’Iñaki, que s’ha allotjat a la finca reservada per a la família reial de Baqueira i que s’ha deixat veure molt a prop del Palau de Marivent de Mallorca amb la nòvia.