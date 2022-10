Iñaki Urdangarin i Ainhoa comencen a viure junts en una luxosa urbanització

Iñaki Urdangarin i Ainhoa Armentia acaben de fer un gran pas en la seva relació. La parella ha decidit anar-se a viure junts, el que fa encara més sòlida una aventura amorosa que molts creien que es quedaria en un simple affaire. L’ex de Cristina de Borbó va protagonitzar unes fotos molt impactants en què se’l veia de la mà d’una altra dona quan no havien parlat de separació, el que va derivar en un comunicat oficial en què anunciaven que es divorciarien oficialment.

Abans que aquests papers estiguin signats, Iñaki ja s’ha traslladat amb la nova parella a una casa nova. El passat mes d’abril ja va publicar-se que haurien trobat una casa de lloguer a Vitoria que els agradava, per la qual cosa haurien donat una petita senyal. Finalment, però, decidien canviar de parer i mai no van arribar a viure-hi. Les coses han canviat i ara sí que estan convençuts, per la qual cosa s’haurien decidit a començar a conviure.

Ho faran, segons explica El Español, en una casa que es troba situada en una de les millors urbanitzacions de la ciutat, “en una de les zones més selectes i tranquil·les”. L’immoble és “una inversió de compra” i ja haurien començat a dormir junts. No estan instal·lats del tot encara, però diversos testimonis els han vist passar la gran majoria de la setmana allà.

Es filtra quant costen les fotos d’Iñaki Urdangarin i Ainhoa | Europa Press

Els fills d’Ainhoa Armentia continuen vivint a la casa familiar amb el pare

No obliden les seves obligacions personals, per això. Els fills d’ella viuen amb el pare a que va ser la casa familiar fins a la seva separació, per la qual cosa Ainhoa ha d’estar moltes hores en aquell pis: “Coneixen l’exduc de Palma, però de moment cadascú està en el seu lloc“. Iñaki, per la seva banda, visita cada dia -i a vegades també es queda a dormir- a casa de la mare, de 86 anys d’edat.

Que hagin començat a viure junts fa que molts es preguntin com col·laborarà Iñaki al pagament de les despeses, tenint en compte que continua sense feina. Diverses fonts han estat comentant recentment que no té “ni un duro” i que viu de préstecs: “Pràcticament no paga res quan fa oci amb els amics. La seva situació és austera“. Com pensa pagar a mitges les despeses que generi la nova casa és un misteri, però de ben segur que la seva situació financera no és tan greu com diuen.