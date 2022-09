Així és Juan Valentín, el més misteriós dels quatre fills d’Urdangarin

Juan Valentín és el gran dels quatre fills d’Iñaki Urdangarin i Cristina de Borbó i, segurament, el més desconegut. Avui és el 23è aniversari del jove, una data especial per a l’exparella que previsiblement no celebraran junts tenint en compte la seva situació personal. Fonts properes a l’exparella sempre han dit que ell ha estat el fill que més ha patit la seva separació, potser perquè diuen que és el més sensible de tots.

D’ell només se sap que col·labora amb diverses ONG i que ha passat el darrer any a l’Índia, país al que va amb freqüència per ajudar els més desfavorits. Discret, tímid, reservat i solidari, el noi s’ha bolcat en les causes socials des de ben jove tot seguint l’exemple de la seva àvia Sofia de Grècia -amb qui manté una relació molt propera-. Es va comentar molt la seva absència durant la visita de l’avi a Sanxexo , un viatge de Joan Carles de Borbó en el que no va coincidir amb el net més gran perquè aquest es trobava en una missió de la Compañía de Jesús en què ajuden en el desenvolupament de certs pobles a prop de la frontera amb el Nepal.

El Español ha volgut fer un recull de tot el que se sap sobre Juan Valentín, un jove que va voler estudiar Relacions Internacionals al Regne Unit. També va ser ell qui va interrompre els seus estudis a l’estranger per tornar a Madrid i continuar-los en una universitat d’allà per poder estar més a prop del pare mentre complica condemna a la presó de Brieva.

Així és Juan Urdangarin, el gran dels quatre germans | Europa Press

Iñaki i Juan Urdangarin, distanciats des de l’empresonament

Sembla que pare i fill tenen bona relació, encara que aquesta s’hauria refredat durant l’empresonament i posterior divorci perquè el jove s’hauria posicionat a favor de la mare. Juan Valentin no ha volgut pronunciar-se sobre el tema públicament i, de fet, sempre que li han preguntat al respecte ha demanat que el deixessin al marge. Ha estat el seu germà Pablo qui s’ha convertit en el portaveu dels germans, ja que ha estat l’únic que ha mantingut una relació directa amb una premsa a qui sempre s’ha dirigit amb molt respecte.

El fill gran de Cristina de Borbó i Iñaki Urdangarin va a la seva i fa més vida fora d’Espanya que aquí. Mai no ha transcendit cap informació sobre la seva vida sentimental, fins al punt que no se li ha conegut parella. Sembla que el jove voldrà continuar apostant per l’hermetisme i els milers de quilòmetres que el protegeixen de la premsa rosa.