Elena de Borbó s’enfronta a la premsa: “A mi em dius senyora Elena”

Elena de Borbó ha quedat en evidència en perdre els papers davant dels periodistes. La germana gran de Felip VI ha embogit mentre les càmeres de Telecinco la gravaven en una competició d’hípica, moment en què ha mostrat la seva pitjor cara. La seva relació amb la premsa mai no ha estat bona, el que torna a demostrar en aquesta sortida de to.

En veure que estava sent gravada, hauria etzibat un parell de frases malhumorada i amb mala llet: “Em pot deixar ja, que estic acabada? Em pot deixar ja?“, repetia una vegada i una altra. La reportera es va referir a ella com a “Elena”, el que la Borbó va prendre’s com una falta de respecte perquè considera que ningú no li pot parlar de tu: “Senyora Elena, si us plau, d’acord?” li va retreure.

Aquesta actitud la torna a mostrar com una dona altiva, que s’hauria empipat en veure que la periodista l’havia tutejat. Com era d’esperar, la xarxa s’ha omplert de crítiques cap a ella.

Crítiques a Elena de Borbó per mostrar-se altiva

Li han dit de tot: “Qui es creu que és la infanta per exigir que li diguin doña Elena? No se n’adona que està on està i és qui és per ser filla d’un rei emèrit que mantenim tots els espanyols? Ridícula!“, “Elena enfadada amb la premsa, parlant amb molt mala educació i dient que està acabada com que ja no pertany a la família reial i que la deixin. Després quan la periodista li diu “Gràcies, Elena”, ella li contesta que “Senyora Elena”. No, estimada, res de “senyora” que no ets ningú”, “Campechana com el pare” o “El classisme de les paparres del sistema. També hauríem d’agenollar-nos al teu pas, Elena?”.

