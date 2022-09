Letícia, viral pel comentari que ha deixat anar a un ambaixador espanyol

Letícia ha deixat anat un comentari que entra directament a la llista dels seus esclats de naturalitat més comentats. La dona de Felip VI sempre intenta causar bona sensació en els viatges que realitza a l’estranger en representació de la corona espanyola, el que demostra l’esforç titànic que ha fet fins que ha aconseguit un anglès digne de Cambridge. Sempre se la veu educada, exageradament simpàtica i atenta amb els ulls molt oberts davant de tot el que li expliquen.

Aquests dies ha estat de viatge oficial a Nova York, ciutat a la que arribava tot just després de protagonitzar diversos mems en el funeral d’Elisabet II per les seves cares de pomes agres. La Casa Reial ha centrat tots els seus esforços en aplaudir el bon domini de l’anglès i dels discursos de la seva reina.

La Reina, en el acto central del #WorldCancerResearchDay, organizado por @WhiteHouse y @ContraCancerEs:



🗨️"El cáncer no entiende de fronteras y la perspectiva social de la investigación es un imperativo global."



➡️https://t.co/PEuWqsEKJl pic.twitter.com/Gus8gB8ek8 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) September 21, 2022

Letícia esclata en un comentari a l’ambaixador espanyol als EUA que ha sorprès molt

A la ciutat dels gratacels s’ha reunit amb la primera dama nord-americana, Jill Biden, i també amb representants espanyols al Instituto Cervantes. La trobada que més ha cridat l’atenció ha tingut com a protagonista secundari l’ambaixador d’Espanya als Estats Units, Santiago Cabanas, que ha rebut una petita esbroncada de Letícia que no ha passat desapercebuda.

Però què ha passat? Letícia va arribar a la trobada amb la dona de Joe Biden ben somrient, un acte conjunt en el que l’ambaixador també va voler participar. En rebre Letícia, va anar a fer-li dos petons i no a donar-li la mà com havia fet amb tota la resta de participants masculins. Això va indignar la monarca espanyola, que ella també volia ser tractada de la mateixa manera. El més sorprenent és que no es va tallar un pèl i li va retreure: “Dona’m la mà com a un home“. Molts han considerat que aquesta sortida de Letícia tenia un rerefons feminista molt clar, mentre que d’altres han rigut directament per haver tingut aquest gest amb l’ambaixador.

Automàticament, molts han fet tuits per mofar-se’n i han recordat altres expressions naturals que ha deixat la monarca al llarg d’aquests anys. Entre elles, destaquen la salutació que va fer davant d’una senyora que li va preguntar què feia al mercat: “Doncs miri, comprant tomàquets com vostè“, va etzibar Letícia. A l’última fira del llibre de Madrid, una senyora gran li va dir que s’hauria de tenyir les canes perquè li quedava millor i Letícia va esclatar en un: “Sí, senyora, però vostè llegeixi” en referència al que havien anat a fer a aquella fira.