Karlos Arguiñano, polèmic per un acudit negre sobre la mort d’Elisabet II

Karlos Arguiñano té acostumats els teleespectadors a anar deixant anar acudits mentre prepara les receptes que presenta en el programa d’Antena 3. És habitual, fins i tot, que aquests siguin d’humor negre i políticament incorrectes… una línia molt fina que ha creuat en l’última emissió. Per què? En fer broma sobre la mort de la reina Elisabet II, que va perdre la vida als 96 anys el passat 8 de setembre.

Tothom s’ha quedat amb la boca oberta en sentir-lo fer un acudit molt negre sobre la monarca anglesa: “I què em dieu d’això de la reina d’Anglaterra? Que ha viatjat més morta que nosaltres de vacances. L’han mogut bé, eh? L’àvia… estarà queixosa”, ha etzibat amb un gran somriure tot fent referència a la gira que ha fet el seu seguici fúnebre durant els deu dies de dol.

Els teleespectadors, molt sorpresos amb l’últim acudit negre de Karlos Arguiñano

Twitter s’ha omplert d’un munt de comentaris al respecte, amb gent molt sorpresa que hagi arribat a dir una cosa com aquesta quan ha passat tan poc temps. Ara bé, també hi ha hagut molts fans del cuiner que han aplaudit que verbalitzi el que creuen “que pensa tothom“. Què han escrit? Bàsicament, han aplaudit que el cuiner no es talla un pèl a l’hora de fer comentaris que la gent no s’atreveix a dir per no quedar malament: “És un gran”, “Juga en una altra lliga”, “Tots els mitjans de comunicació respectuosos amb Elisabet II i Karlos Arguiñano…” entre molts aplaudiments.

Juega en otra liga, sí. 🤣 — #PorQuéTT (@xqTTs) September 22, 2022

Ha dicho lo que pensamos todos 🤣🤣🤣 — 🐲 Lark 🐲 (@LarkMordor) September 22, 2022

Karlos Arguiñano torna a demostrar que no li fa vergonya fer comentaris incorrectes en antena, el que ha tornat a fer fins i tot en un tema tan delicat i incòmode com la mort d’una de les monarques més estimades. La seva mort ha deixat orfes els britànics, als qui de ben segur que no els faria cap gràcia aquestes paraules del xef.