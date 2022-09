El gest de Letícia al funeral d’Elisabet II: la cara ja és un ‘mem’

El funeral d’estat de la reina Elisabet II d’Anglaterra ha deixat molts moments virals, sobretot pel que fa a la monarquia espanyola, que ha rebut crítiques per la seva actitud durant aquest dilluns, quan es van reunir a Londres la majoria de caps d’estat del món per acomiadar la reina. El més viral, però, ha estat un gest de Letícia, que de fet ja s’ha convertit en un ‘mem’ a Twitter. En aquesta escena en concret, mentre Felip VI resa i es persigna, la seva dona fa una cara que es va viralitzar gairebé instantàniament.

I és que Letícia va mirar a la càmera amb un gest molt seriós i una mirada de pocs amics, el que ha servit els usuaris de Twitter per fer bromes al respecte. La reacció més viral ha estat la de la usuària @bertaserduska, que va retuitar el vídeo d’un altre usuari i va escriure: “Continuo esperant que això de la Letícia sigui la labor d’investigació periodística més gran de la història a nivell mundial. I que quan ho destapi i publiqui tot el que hi ha dins la Casa Reial li concedeixin el Pulitzer“.

Sigo esperando que lo de Letizia sea la mayor labor de investigación periodística de la historia a nivel mundial. Y que cuando lo destape y publique todo lo que hay dentro de la Casa Real, le concedan el Pulitzer https://t.co/HTRL2HaXqJ — Berta Serduska (@BertaSerduska) September 19, 2022

“Elionor, menja’t les llenties”

Aquesta, però, no ha estat l’única reacció. Altres usuaris han fet bromes tipus la següent: “Si dius tres cops “república” davant del mirall se t’apareix la Letícia del cantó fosc”. Altres han escrit que és la mateixa cara que fa la seva mare, o que el que estava pensant Letícia era “Elionor, menja’t les llenties”.

Si dices tres veces "república" frente al espejo se te aparece la Letizia del lado oscuro. pic.twitter.com/g0DYZxRW1s — Lady Potorrete (@lady_p0t0rr0) September 18, 2022

Altres han recordat altres ‘mems’ i els han relacionat amb la cara de Letícia, com ara el típic viral de la veu de Chelo García Cortés on diu “les veus del meu cap em diuen mata’l, mata’l, mata’l”. El que està clar és que aquesta cara de Letícia no ha deixat ningú indiferent, i tot i que la majoria són comentaris graciosos com els esmentats, altres la titllen de “comunista de merda” i li exigeixen respecte per l’Església i que es persigni.