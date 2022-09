Surten a la llum secrets de parella de Felip i Letícia

Letícia ha celebrat aquesta setmana el 50è aniversari, una xifra rodona que els mitjans de comunicació monàrquics han aprofitat per fer diversos reportatges sobre la seva vida. En aquest homenatge no podia faltar la revista ¡Hola!, la que li ha dedicat un munt de pàgines en les que treuen a la llum anècdotes sobre la seva vida amb Felip VI que es desconeixien fins ara.

Com van ser les primeres cites entre Letícia i Felip de Borbó?

És famosa la història de la primera vegada que Letícia i Felip es van veure, quan Pedro Erquicia va organitzar un sopar per parlar de la guerra d’Iraq. La periodista no estava convidada en un primer moment, però una de les convidades va fallar i ella va entrar a la llista: “Van seure junts i no van parar de parlar i riure’s. Va haver-hi molta química entre ells, un enamorament a primera vista. Van abandonar la conversa general per parlar entre ells de les seves coses. Van coincidir un parell més de vegades i, per llavors, el príncep seguia els seus passos i li enviava missatges. Va haver de trucar-la quatre vegades fins que va aconseguir la primera cita”.

Els primers mesos de Felip i Letícia com a parella van estar marcats per la discreció. Diuen que es veien a casa de Cristina de Borbó a Barcelona i a la d’uns amics del prínceps: “Felip estava feliç i deia als amics que Letícia era la dona de la seva vida. Setmanes després, la parella va embarcar-se en un veler per l’illa de Cabrera i ell va adonar-se que el seu amor cap a ella era innegociable. L’agost del 2003 les dues famílies ho sabien tot, però el tema encara era intocable”.

Letícia i Felip, junts des de fa més de 20 anys | Europa Press

La revista revela per primera vegada com va ser la petició de matrimoni, el que mai no s’havia dit fins ara. La sorpresa? Que no va ser molt romàntica i que ella no li va dir que sí en aquell moment: “Felip de Borbó li va demanar matrimoni a l’interior del seu cotxe, un Audi blau. Letícia va necessitar temps per pensar-ho, ja que van passar tres setmanes abans que digués que sí. Ella deia que no tornaria a casar-se i estava centrada en la seva carrera, però estava enamorada i després d’una aventura clandestina, va començar a vestir millor, canviava de rellotge sovint i no se separava d’unes arracades de diamants que li va regalar Felip”.

D’aquesta història fa gràcia que treguin a la llum que Letícia intentava ocultar la seva relació amb Felip, el que era molt difícil: “Primer va dir que tenia parella, després que es deia Juan, més endavant que era diplomàtic i finalment va confessar que era Felip”.

El 31 d’octubre del 2003, Letícia va marxar dels estudis de la televisió sense recollir les seves coses i amb un simple “fins dilluns”. El que els companys no s’imaginaven era que l’endemà mateix sortiria la gran notícia del compromís. Seria dos dies després quan es presentarien junts com a promesos davant de la premsa.

Letícia i Felip, el dia de la confirmació del compromís | Europa Press

Per què només van tenir dues filles?

Pel que fa a la seva vida familiar, deixen clar que Letícia “té passió” per les filles. Han volgut revelar per primera vegada per què no van tenir més fills, el que ha estat tota una sorpresa. El dia de la petició de matrimoni els haurien preguntat quants fills voldrien, davant del que Felip va respondre: “La intenció és, potser per sobre de dos i per sota de cinc”.

Davant d’això, Letícia no va callar: “Vinga ja. De cinc res de res”. En saber-se que la segona filla també era nena, haurien decidit no tenir-ne un tercer per por a què sortís nen i fos ell l’hereu: “La constitució espanyola marca l’ordre successori de més gran a més petit i amb preferència de l’home sobre la dona, el que hauria estat la raó principal que els va portar a quedar-se amb dues filles. Un tercer embaràs sense haver-se modificat la Constitució podria no haver estat oportú”.