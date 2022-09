El rei emèrit, Joan Carles I, i Sofia assistiran al funeral d’Elisabet II

El rei emèrit espanyol, Joan Carles I, i la reina Sofia també assistiran, juntament amb els Felip VI i Letícia, al funeral de la reina Elisabet II d’Anglaterra dilluns que ve a Londres, segons han informat fonts de la Casa Reial.

La Casa del Rei va rebre aquest diumenge, via ambaixada espanyola a Londres, la invitació cursada a través del Foreign Office per a Felip VI i la reina Letizia, així com per als reis emèrits, i havia precisat que era “decisió personal” de tots dos assistir-hi.

Invitació de la família reial britànica

La família reial britànica ha convidat als caps d’Estat i els seus consorts, així com als antics caps d’Estat i la seva parella en el cas d’Espanya, Bèlgica, Països Baixos i Dinamarca, país aquest últim en el qual s’ha convidat igualment al príncep hereu.

El ministre d’Afers exteriors, José Manuel Albares, va dir el divendres que una vegada es rebessin les invitacions, el govern espanyol decidiria juntament amb casa reial “la millor representació” per al funeral, al mateix temps que va defensar que l’actual cap d’Estat és Felip VI i que aquest, igual que el seu pare, manté parentiu amb Elisabet II i amb el nou rei Carles III.

Joan Carles de Borbó vol demanar perdó públicament – Europa Press

Felip VI tornarà a coincidir amb el seu pare

Així doncs, Felip VI coincidirà per primera vegada de nou amb el seu pare després de la reunió que tots dos van mantenir el passat 23 de maig en el Palau de la Zarzuela com a fermall final a la seva visita de quatre dies a Espanya, la primera des que es va traslladar a viure a Unió dels Emirats Àrabs a l’agost de 2020.

A més, es dona la circumstància que l’anterior monarca té una causa pendent amb la justícia britànica. A mitjans de juliol, el Tribunal d’Apel·lacions del Regne Unit va decidir permetre a l’emèrit que recorri la decisió inicial d’un jutge de no reconèixer-li cap immunitat enfront de la demanda presentada per la seva ex amiga íntima Corinna Larsen per assetjament.

El rei espanyol tenia una bona relació amb Felip VI

Felip VI mantenia una estreta relació amb Elisabet II, a la qual afectuosament deia “tia Lilibet”, com fan la resta de membres de la família reial britànica i com va quedar de manifest en el missatge de condolences que ell i la Letizia van enviar a la sobirana després de la mort del seu marit, el duc d’Edimburg, el 2021.

A totes dues cases reials els uneixen llaços de sang. Els pares de Felip VI, són rebesnets de la reina Victòria d’Anglaterra, com també ho és Elisabet II i ho era el seu marit.

En el cas del Príncep Felip, els seus llaços amb els reis emèrits eren encara més estrets, sobretot amb aquesta última, de la qual era oncle segon perquè el rei Jordi I de Grècia era el seu avi i el besavi de la reina emèrita. Pel que fa a Joan Carles I, la seva àvia, la reina Victòria Eugenia, era cosina germana de la mare del Duc d’Edimburg, Alicia de Battenberg.