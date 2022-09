VÍDEO | La manera com BBC ha anunciat la mort d’Elisabet II

El presentador de la BBC Huw Edwards s’ha mostrat veritablement colpit en anunciar la mort d’Elisabet II, la reina d’Anglaterra, que ha traspassat aquest vespre al seu palau d’Escòcia, Balmoral. Amb corbata i vestit negres i visiblement afectat, Edwards ha aturat la programació de la BBC per anunciar la mort de la reina d’Anglaterra, una mort que ha colpit el Regne Unit com es pot veure amb la reacció del presentador. Al vespre, milers de ciutadans britànics s’han concentrat al Palau de Buckingham per acomiadar la monarca, que ha estat 70 anys al tron britànic i ha deixat un gran buit aquest dijous.

Here is the moment all BBC programmes were suspended to announce the death of HM The Queen pic.twitter.com/U4AK4d6aqJ — Scott Bryan (@scottygb) September 8, 2022

Protocol curosament preparat

Aquest anunci a la BBC és un dels primers passos que contempla el protocol oficial que feia temps que estava preparat per a quan morís la reina. Està previst que el ceremonial de la monarca duri 10 dies per la importància de la seva figura per al poble britànic. ‘London bridge is down’ ha estat la frase amb la qual l’ajudant de la reina ha anunciat a la primera ministra la mort de la monarca i l’inici de tot aquest protocol. Demà el cos d’Elisabet II serà traslladat en tren fins a Londres, on en els pròxims dies es faran diverses cerimònies per acomiadar aquesta monarca que ha marcat el segle XX. Cal recordar que Elisabet II ha viscut 96 anys, 70 dels quals com a reina, tot i que ella mai no ho va voler ser. El seu fill, Carles III, heretarà ara el tron després de 73 anys a l’ombra de la seva mare.

Gira de dol del rei d’Anglaterra

El nou rei d’Anglaterra iniciarà una gira de dol per tot el país i després el fèretre de la monarca s’exposarà a Westminster durant tres dies, 23 hores cada dia, perquè centenars de milers de persones puguin acomiadar-se d’ella i homenatjar-la. Després, en el sisè dia se li farà un funeral d’estat i finalment serà enterrada al Castell de Windsor, on ara hi ha el seu pare.