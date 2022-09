Així és el protocol oficial si mor la reina Elisabet II

L’alerta és màxima per l’estat de salut d’Elisabet II, el que hauria empitjorat dràsticament en les darreres hores. Mitjans de tot el món estan pendents de la seva evolució des que l’equip mèdic de la casa reial britànica hagi anunciat que estan “preocupats” per ella i que necessita estar sota supervisió mèdica. La família més propera ha començat a traslladar-se fins a Balmoral ràpidament, el castell d’Escòcia en què ha volgut viure els seus últims dies.

Els quatre fills i també els nets han agafat un jet privat per estar al seu costat en aquests moments tan dolorosos per a la família. La BBC ha canviat el color al negre i s’ha cancel·lat el tradicional canvi de guàrdia. Tot això ha posat en alerta als ciutadans anglesos, que han començat a reunir-se a les portes del palau de Buckingham. Sempre s’ha dit que hi ha un protocol molt complex al voltat del moment en què mori, anomenat l’Operació London Bridge. Quins passos s’hauran de seguir?

“El pont de Londres ha caigut”, aquesta serà la frase amb què anunciaran la mort de la reina a la nova primera ministra. A partir d’aquesta trucada, el centre de resposta global del ministeri d’exteriors informarà a través d’una xarxa segura els governadors generals de les 15 nacions en que ella és la seva monarca i també als governs dels altres 36 països que conformen la Commonwealth. Tot això, abans que la notícia es filtri a la BBC que automàticament cancel·laran l’emissió i començaran un programa especial sobre ella que s’emetrà a tots els canals de la televisió pública, que donaran la notícia en conjunt amb un mecanisme de comunicació assajat prèviament amb els periodistes vestits de negre. El Palau de Buckingham s’il·luminaran i es col·locarà un cartró de color negre al davant.

Nou dies de dol oficial al Regne Unit

El govern decretarà nou dies de dol oficial al Regne Unit i durant els vuit primers, se celebraran les processons davant del fèretre. En el novè dia, el Big Ben farà sonar la seva campana amb un to més solemne a les nou. Dues hores després començarà el funeral a l’Abadia de Westminster, que serà retransmès mundialment. Una vegada acabi l’acte religiós, el cadàver de la reina serà traslladat a Windsor per acabar enterrada a la cripta reial del castell.

El següent pas serà anomenar el seu fill Carles com a nou monarca el mateix dia de la mort de la mare, que no serà coronat fins a mesos després. Tot està pensat des de fa més de 20 anys, quan haurien establert un protocol que seguiran pas a pas i que tothom coneixeria al detall.