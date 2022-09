Preocupació màxima per l’estat de salut d’Elisabet II

Més problemes per a la casa reial britànica. Elisabet II ha cancel·lat la seva participació en un altre acte històric que mai no s’havia perdut, el que demostra que continua més malalta del que es pensava. Darrerament, l’agenda reial ha patit moltíssimes modificacions per culpa dels problemes de mobilitat de la monarca, el que comença a preocupar a l’opinió pública. Als seus 96 anys, cada vegada és més difícil veure-la en públic i els Windsor prefereixen que es quedi a casa descansant abans de protagonitzar alguna caiguda en públic que pogués sembrar el pànic entre els seus fidels.

Al Regne Unit s’hauria incrementat dràsticament la preocupació pel seu estat de salut, el que torna a protagonitzar titulars escandalosos. Ara és per haver-se sabut que no assistirà als Braemar Gatherin a Escòcia d’aquest cap de setmana, uns jocs als que mai no havia faltat. En el seu lloc hi anirà Carles d’Anglaterra, que comença a estar acostumat a haver de substituir la mare de tant en tant.

Fonts del palau de Buckingham han volgut tranquil·litzar la premsa britànica, als qui han assegurat que aquesta decisió es basa en el consell dels metges: “S’ha pres per a la comoditat d’Elisabet II”. Es refereixen a la condició física de la monarca, la que hauria forçat l’equip mèdic a desaconsellar que fes el viatge cap a Escòcia perquè suposaria un esforç massa gran per a ella.

Fa uns dies, de fet, també va filtrar-se a la premsa que la monarca rebrà Boris Johnson al castell de Balmoral i també al nou primer ministre britànic allà i no a Buckingham, lloc en què sempre han estat anomenats en els últims 70 anys. Sembla que la monarca estaria més còmoda i tranquil·la en aquest palauet, en el que cada vegada prefereix passar més temps.

Elisabet d’Anglaterra cada vegada es troba pitjor | Europa Press

Meghan Markle i el príncep Harry viatgen cap al Regne Unit enmig de la polèmica

Les males notícies sobre la salut d’Elisabet II arriben pocs dies abans del retorn al Regne Unit de Harry d’Anglaterra i Meghan Markle. La parella tornarà a trepitjar terra anglès per promocionar els Jocs Invictus i per dirigir la cimera mundial One Young. És poc probable que visitin la família en aquest periple europeu, tenint en compte que la relació amb ells cada vegada és pitjor. No ho arreglen gaire les declaracions incendiàries que ha concedit Meghan a una revista aquests últims dies, en les que tornava a carregar contra el tracte que va rebre quan encara formaven part de la família reial.