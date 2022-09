Els nous sogres de Gerard Piqué, “encantats” amb el futbolista

Gerard Piqué ha estat assenyalat com el dolent en la ruptura amb Shakira. El futbolista no oculta que la relació amb la nova nòvia és molt formal quan només fa dos mesos del comunicat en què la cantant confirmava que s’estaven separant. La pressió de la premsa i dels paparazzi és tan exagerada, que aquest dijous va voler trencar el seu silenci en un escrit emès pels seus advocats en què anunciava mesures legals contra els fotògrafs que no respectin la privacitat de la seva família. No obstant això, continuen apareixent noves informacions.

S’ha pogut saber que és molt habitual veure Clara Chia en el pis que té Gerard Piqué al carrer Muntaner de Barcelona: “Ella ja fa vida a casa d’ell, després de conèixer-se des de fa més d’un any”. Quan haurien fet oficial la seva relació? El novembre de l’any passat, quan haurien acudit per primera vegada a casa de les respectives famílies. Cal recordar que en aquell moment encara haurien de passar sis mesos més fins a la confirmació de la separació de Shakira i Gerard Piqué. El que queda clar és per què el blaugrana va negar-se a acudir amb Shakira a teràpia de parella com ella volia, tenint en compte que la relació amb aquesta noia és bastant formal i des de fa temps.

Es filtra informació sobre els pares de la nòvia de Gerard Piqué

Ara tota l’atenció se centra en la família de la Clara, especialment els seus pares. S’ha filtrat a la premsa que la mare és administrativa i que el pare treballa d’advocat en un dels millors bufets de Barcelona. Ara El Español ha volgut saber com estan vivint l’allau mediàtica que s’ha generat al voltant de la seva filla, la noia més perseguida pels mitjans de comunicació ara mateix.: “Coneixen a Gerard des de fa temps i es cauen fantàsticament. No amaguen que se senten una mica incòmodes per la repercussió mediàtica, de la que són totalment aliens. Ells han decidit que no apareixeran en cap cas i demanen ser respectats”.

És Vanitatis, per això, qui aporta més informació sobre els nous sogres de Gerard Piqué: “Són una família de tota la vida, de vuit cognoms catalans. Els pares de Clara Chia són gent molt ben relacionada a la zona alta de Barcelona. Tota la família té fortes arrels catalanistes. Clara va acudir a una escola elitista de Sarrià, a prop de l’àtic familiar. Es tracta de la mateixa escola en la que estudiaven els fills de Pep Guardiola, Julia Otero o Leo Messi. Tots són molt futbolers i molt culers”.

Primera foto de Gerard Piqué i la nova nòvia | Telecinco

Els advocats de Gerard Piqué i Shakira reprenen les negociacions

Setembre ja ha començat i amb ell es reprenen les negociacions entre els advocats de l’exparella. De moment continuen intentant arribar a un acord in extremis que eviti que hagin d’anar a judici, el que suposaria una bomba que no volen fer explotar pel bé dels dos fills que tenen en comú. De moment sembla que volen lluitar per trobar una solució que els beneficiï a tots dos, la que podria estar una mica més a prop.