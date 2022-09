Gerard Piqué anuncia mesures legals en el primer comunicat post ruptura

Gerard Piqué ha trencat el seu silenci. El defensa blaugrana no s’havia pronunciat des que es confirmés la separació de Shakira, una ruptura que ha tingut una repercussió mediàtica brutal. Han passat gairebé tres mesos i encara no es parla d’una altra cosa a la premsa rosa, la que va carregada de totes les novetats sobre el cas. El problema és que des d’un principi se’l va assenyalar a ell com al principal culpable. Tothom dona per fet que ha posat les banyes a la cantant amb la seva nova nòvia, una jove a qui se l’està perseguint des del primer moment.

Gerard Piqué demana respecte als mitjans de comunicació

El futbolista ha emès un comunicat a través del seu equip legal, un escrit contundent en què deixa clar que està fart de la persecució dels paparazzi i la seva presència a la porta de la casa familiar: “S’han publicat molts rumors i presumptes informacions no contrastades sobre el jugador, la seva família i la seva vida personal i privada. Aquests reportatges i imatges ocasionen un gran dany al seu honor i un perjudici a la seva imatge, a més a més d’un greu atemptat contra els drets dels seus fills. La seva seguretat i protecció representen per a ell la seva principal preocupació”.

“El seguiment d’alguns mitjans i paparazzi ha estat continu, tot veient el nostre client obligat a alterar la seva rutina diària amb l’únic objectiu de protegir els seus fills, la família i entorn més proper. Gerard Piqué ha respectat sempre l’activitat dels mitjans de comunicació i el seu dret a la informació i és plenament conscient del paper fonamental que desenvolupen en la nostra societat. No obstant això, en les últimes setmanes s’han produït intromissions que traspassen els límits de la legalitat pel que el nostre client s’ha vist en l’obligació de sol·licitar mesures cautelars d’allunyament i emprendre accions legals contra els qui alteren la seva vida familiar i vulneren els drets dels seus fills. L’únic objectiu de Gerard Piqué és garantir el seu benestar i restablir els drets d’intimitat, seguretat i tranquil·litat”, assegura.

Ha volgut agrair el respecte i rigor informatiu que han mostrat per alguns mitjans, tot i que ha deixat clar que confia que es resolgui aquesta situació de la millor manera possible “tot aplicant la sensatesa i el sentit comú”.