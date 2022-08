L’advocada de Shakira explica com van les negociacions amb Gerard Piqué

Shakira i Gerard Piqué reprendran aquest mes de setembre les negociacions sobre la custòdia dels fills. Fins ara no s’han posat d’acord, ja que la cantant continua disposada a anar fins al final per poder endur-se els nens a Miami amb ella. Si hi haurà judici o no encara no se sap, per la qual cosa han volgut preguntar a l’advocada de la colombiana com estan les coses. La revista Semana assegura que els advocats de les dues parts estan en contacte permanent. Volen aconseguir un acord sobre els béns i la família en comú, encara que l’escenari actual està “carregat de tensió”.

Que hagin publicat fotografies de Gerard Piqué amb la nova nòvia no ajuda a calmar la situació, ja que s’ha demostrat que la relació és més sòlida del que pensava. Què ha dit l’advocada de Shakira al respecte? En primer lloc ha volgut deixar clar que no pot entrar en detalls i que tampoc no revelarà estratègies futures. Ara bé, sí que confirma que l’objectiu és arribar a un acord perquè tenen dos fills en comú i volen el millor per a ells: “Tots esperem poder arribar a un acord”.

No volen anar a judici i tampoc acabar de bones maneres. No volen entrar en guerra, encara que això no vol dir que hi ha bon rotllo entre ells: “Hi ha hagut una reunió entre Shakira i Piqué cara a cara amb els seus respectius advocats. Ens comenten que va ser una reunió bastant tensa i que el futbolista va mantenir-se molt ferm en la negativa a què resideixin a Miami”, ha revelat el fotògraf Jordi Martín.

Shakira i Gerard Piqué podrien anar a judici per la custòdia dels nens | Europa Press

Shakira mai no hauria tingut bona relació amb els amics de Gerard Piqué

Aquest cap de setmana també s’ha parlat de la mala relació entre Shakira i els amics de Gerard Piqué. Fonts properes a la parella han destacat que al blaugrana li agrada molt que la nova xicota tingui bona relació amb els amics, ja que hauria congeniat molt bé i molts la considerarien “una més del grup“. Shakira, en canvi, mai no hauria aconseguit tenir amistat amb cap d’ells i tampoc amb les dones dels companys del Barça.