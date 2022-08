Gerard Piqué i Shakira aniran a judici per la custòdia dels fills

Gerard Piqué i Shakira aniran a judici per la custòdia dels dos fills que tenen en comú. Es confirma, després de setmanes de rumors, que les negociacions no han anat bé i no s’han posat d’acord. L’exitosa cantant continua insistint en voler endur-se els nens a viure a Miami amb ella i el futbolista barceloní s’hi oposa taxativament. Quan semblava que podrien haver aconseguit un punt intermedi, finalment han fet marxar enrere i han decidit que sigui un jutge qui decideixi.

Així ho assegura Informalia, una informació que arriba tot just quan acaben les vacances dels nens amb el pare. Han estat junts durant 15 dies, un temps molt valuós que haurien fet que Gerard Piqué acabés d’adonar-se que no vol renunciar a tenir-los a prop. Els fotògrafs captaven el comiat dels nens amb el pare davant la casa de Shakira, unes imatges tendres en les que també apareixien els pares del futbolista. Aquesta és la primera vegada que trepitgen la casa familiar des de la separació, el que van fer per entrar una gran maleta amb la que devia ser la roba que han fet servir els nens aquests dies.

Aquest estiu, Shakira i Gerard Piqué sí que van posar-se d’acord per dividir-se les vacances. Milan i Sasha van estar uns dies als Estats Units amb la cantant i després van estar 15 dies amb el pare, el que feia pensar que podrien haver arribat a una mena d’acord. Però res més lluny de la realitat… ja que sembla que només ha estat una treva temporal. El pròxim mes de setembre posaran sobre la taula les últimes propostes en aquesta negociació, una reunió en la que volen fer contrapropostes que, fins ara, sempre han rebutjat.

Gerard Piqué i Shakira comencen la baralla per la custòdia | Europa Press

La separació de Gerard Piqué i Shakira no està sent amistosa

Tenint en compte que queda menys d’un mes perquè iniciï el curs escolar, tot sembla indicar que els nens el faran a Barcelona perquè no hi ha gaire temps per organitzar el trasllat a Miami -amb el canvi d’escola que implicaria-. Una font propera a l’artista assegura que les pretensions de Shakira són “absolutament inassumibles” per Gerard Piqué i que les intencions d buscar una solució de manera amistosa i de mutu acord sembla impossible.

Donada aquesta situació, donen per fet que aquesta separació acabarà en judici amb retrets i acusacions mútues. Aquesta no és una bona notícia per a Shakira, ja que el procés s’allargarà molt i no serà gens agradable… a més a més que ella també té pendent un judici molt important en què la Fiscalia demana pena de presó per a ella per diversos delictes fiscals.