La Fiscalia demana vuit anys de presó i 24 milions de multa per a Shakira

Shakira ha rebutjat l’oferta de Fiscalia aquesta mateixa setmana, un acord amb el que no estava d’acord perquè prefereix anar a judici i demostrar la seva innocència. Ara acaba de conèixer la resposta a la seva negativa, que demanin vuit anys de presó per a ella per frau fiscal. Així doncs, es complica la situació de la cantant colombiana que ara podria haver de pagar 24 milions d’euros de multa i enfrontar-se a una pena de vuit anys i un mes de presó per haver defraudat, presumptament, 14,5 milions d’euros entre els anys 2012 i 2014.

Abans d’arribar a aquest punt, la cantant ja ha abonat els diners que li anaven demanant per regularitzar la seva situació, però això no ha estat prou per evitar un càstig encara pitjor. Fiscalia li aplica l’atenuant de reparació del dany i això fa que es redueixi la pena, la que encara és molt elevada.

Shakira manté la seva innocència

Recordem que li reclamen els diners que no va pagar en aquells dos anys, en els que creuen que vivia a Espanya mentre pagava els impostos en un paradís fiscal. Ella continua mantenint la seva innocència i assegura que està totalment convençuda que la justícia li acabarà donant la raó perquè pot demostrar que no passava prou dies aquí per estar obligada a pagar aquí els impostos que ara li reclamen. Nega que simulés viure a l’estranger per estalviar-se aquests diners, un deute elevadíssim que constitueix un delicte greu pel que ara haurà de pagar les conseqüències en cas d’acabar perdent el judici.

Shakira s’enfronta a vuit anys de pena de presó | Europa Press

Ara haurà de demostrar que és mentida que fes servir un entramat societari per ocultar els seus ingressos i patrimoni a Hisenda, un pla que l’hauria servit, segons l’acusació, per guanyar 34 milions d’euros per la seva activitat professional dels quals no hauria pagat res a Espanya tot i tenir la residència fixada aquí al costat de Gerard Piqué.