Cau per terra la popularitat de Gerard Piqué per la ruptura amb Shakira

Gerard Piqué és el principal perjudicat de la separació amb Shakira, sobretot tenint en compte el mal que ha fet aquesta història a la seva imatge pública. Des del principi l’han acusat directament de ser el culpable de la ruptura en haver-la enganyat amb una cambrera de 22 anys, el que el deixa com a dolent de la pel·lícula. Aquesta setmana s’ha vist la prova d’aquesta davallada en la seva popularitat, la que s’ha demostrat amb l’escridassada que ha rebut en els partits que ha jugat als Estats Units.

Una agència de comunicació especialitzada en famosos ha fet un estudi que demostra que la popularitat ha caigut en picat. Així ho explica Vanitatis, que analitza els resultats: “Les persones que li donen una puntuació més baixa són aquelles que es troben en la franja dels 30 als 45 anys, segurament perquè empatitzen amb la cantant”.

El 57% dels enquestats suspèn Gerard Piqué després de la polèmica amb Shakira i també pels àudios amb Rubiales. De totes, només el 14% li dona una valoració positiva. En general, queda amb un 3,7 de valoració general. Ara bé, sembla que els més joves li perdonen tot tenint en compte que aquí guanya amb un 6,6 de valoració.

Gerard Piqué ha notat una davallada en la seva valoració | Europa Press

Shakira aprova amb bones valoracions de les dones de la seva edat

I Shakira? Ella, per la seva banda, no baixa del 7,1 de mitjana. L’ajuda haver-se mostrat molt trista i en silenci, un hermetisme només trencat per alguns familiars i amics que han volgut deixar clar que l’artista ho està passant molt malament. A la negociació per la custòdia dels dos fills que tenen en comú, la que no està sent gens fàcil, ara se li suma un problema judicial bastant gros. Aquest mateix dimecres, Shakira emetia un comunicat en què anunciava que havia rebutjat l’oferta de Fiscalia i que finalment anirà a judici per demostrar la seva innocència en el cas que l’acusen d’haver comès quatre delictes contra la Hisenda pública.