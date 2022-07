Shakira troba un pretendent de Hollywood molt famós que l’alaba públicament

Shakira i Gerard Piqué es troben als Estats Units, ella de vacances amb els nens mentre ell hi està concentrat amb el Barça. La reconciliació de la parella sembla cada vegada més difícil, especialment ara que han començat a treballar amb dos bufets d’advocats diferents per intentar aconseguir la custòdia exclusiva dels dos fills que tenen en comú. Mentre la cantant i el futbolista investiguen els draps bruts de l’altre per guanyar la guerra, la premsa se centra en el futur amorós de tots dos.

Les últimes informacions asseguren que el barceloní hauria trencat la relació amb la cambrera de 22 anys amb qui hauria enganyat la mare dels seus fills. En cas de confirmar-se, això demostraria que el futbolista torna a estar solter… un estat sentimental que comparteix amb la seva ex. Ella va començar a tenir pretendents des que sortís a la llum la separació de Gerard Piqué. Un dels més famosos? Chris Evans, l’exitós actor de Hollywood conegut pel seu paper de Capità Amèrica entre molts d’altres.

Chris Evans, l’actor de Capità Amèrica | Disney+

Chris Evans es postula com a pròxima parella de Shakira

Va cridar molt l’atenció que l’actor i la cantant comencessin a seguir-se a Instagram l’endemà mateix d’emetre’s el comunicat de la separació. L’actor està solter des del 2018, quan va trencar la relació amb la també intèrpret Jenny Slate. Molts van assegurar que l’americà volia aprofitar la situació per postular-se com a possible candidat al cor de Shakira.

Es va parlar molt sobre el tema en aquell moment, una possible aventura amorosa que ha tornat a acaparar titulars arran d’unes declaracions de l’actor. En elles, assegura públicament que està “totalment enfocat” a trobar parella: “Estic enfocat en buscar una companya amb qui voler anar-te a viure. Aquesta indústria està plena de moments de dubte, de vacil·lació… i m’encantaria trobar algú en qui poder bolcar-me de debò. Vull algú amb qui voler passar la resta dels meus dies”, ha etzibat en un programa de la televisió americana.

No content amb això, s’ha referit a Shakira directament: “Shakira és espectacular. Seria massa dir si sortiria amb ella davant de les càmeres, per això”, deia amb un somriure que feia més que evident que interès en ella en té… i bastant. Caldrà veure si l’artista respon positivament a aquestes paraules, una indirecta que podria derivar en una primera conversa entre ells.