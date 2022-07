La mare de Shakira vol que la cantant i Piqué tornin a estar junts

Shakira i Gerard Piqué podrien estar acostant-se de nou després que el periodista Jordi Martín hagi avançat que el futbolista ha tallat amb la seva nova xicota de només 22 anys. Segons el periodista Piqué no té nòvia però sí moltes amigues i la parella estaria acostant postures per mirar de buscar la millor solució per als seus dos fills. Les últimes afirmacions de la mare de Shakira, però, apunten a que potser aquest acostament és per tornar a reprendre la relació.

A la tornada de l’hospital, on el pare de la cantant està ingressat des de fa dies per causes desconegudes, la mare de Shakira, Nidia Ripoll, es va detenir amb el cotxe per parlar amb la premsa sobre l’estat de salut del seu marit i sobre la situació personal de la seva filla. Sobre això, va assegurar que el seu desig és que Shakira i Gerard Piqué facin un pas enrere i es reconciliïn per mantenir la seva relació, que ja feia dotze anys que durava.

La mare de Shakira canvia el discurs i obre la porta a que la parella es reconciliï

La mare de Shakira tenia molt bona relació amb Piqué i segons demostren aquestes declaracions manté la sintonia amb el futbolista, ja que vol que la seva filla torni amb ell. Fins ara la família de Shakira havia evitat sempre fer declaracions públiques al respecte. Sempre deien que Shakira estava centrada en el seu pare i això era el millor per ella o assenyalaven que el més important és el seu benestar. Aquestes declaracions, però, demostren que encara és possible que la parella abandoni les intencions de separar-se definitivament i tornin a apostar per la seva relació, que fins ara havia estat molt establa i d’on han nascut dos fills.

En paral·lel, la mare de Shakira ha assegurat que els seus néts són un suport incondicional per ella en aquest moment complicat en què el seu marit està ingressat a l’hospital.