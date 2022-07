Piqué talla amb la nova nòvia i apropa postures amb Shakira pels fills

El futbolista Gerard Piqué ja no està amb la noia que se’l relacionava i la causa principal del seu divorci amb Shakira. Així ho ha anunciat el periodista Jordi Martín a Socialité. EN el programa, Martín ha explicat que Piqué “té moltes amigues, però està solter”. D’aquesta manera doncs, es confirmaria que ja no està amb la cambrera amb la qual se’l relacionava. A més, el periodista també ha dit en exclusiva que el futbolista estaria apropant postures en el divorci amb Shakira per intentar buscar la millor situació pels seus dos fills.

Shakira vigila Gerard Piqué – Instagram

El programa de Telecinco ha deixat anar una bomba aquest diumenge. I és que d’ençà que es va conèixer la rutpura entre Shakira i Piqué totes les fletxes apuntaven a una cambrera que el futbolista hauria conegut i s’hauria “enamorat”. De fet, molts apuntaven que era la causa principal -o fins i tot única- de la seva ruptura. Doncs bé, el periodista de Socialité ha volgut trencar amb aquesta visió deixant anar que Piqué ja no estaria amb la noia sinó que “està solter”, però també ha reconegut que “té amigues”, el que podria suposar que la cambrera no hauria estat la única raó per la qual la parella s’ha separat. Aquesta nova informació xoca amb les últimes novetats que hi havia sobre la jove, qui hauria conegut fa pocs dies els fills del futbolista i la cantant.

Tu a Miami jo a Barcelona

La parella que omple els titulars de les revistes podria estar apropant postures en el seu divorci per fer la situació més favorable pels seus dos fills. De fet, a través dels advocats, ambdós estarien posant-se d’acord en determinar la residència oficial dels nens. Mentre Shakira segueix amb la idea de marxar a Miami, Piqué no estaria disposat a què els seus fills marxessin de Catalunya. És per això doncs, que el futbolista està intentant apropar-se a la seva exparella per intentar arribar a un acord on ambdós surtin beneficiats.