La casa que Shakira ha llogat per fer surf i allunyar-se de Piqué

La cantant colombiana Shakira està passant una mala època. A la seva separació de Gerard Piqué s’hi suma la mala salut del seu pare i la lluita per la custòdia dels fills, que podria acabar en una batalla judicial. Per fugir de tots aquests problemes, Shakira va llogar la setmana passada una casa a Cantàbria per anar a surfejar amb els seus fills i desconnectar de tot el que l’envolta a Barcelona. Aquest luxós apartament està situat a una coneguda platja del nord d’Espanya, Oyambre. Allà és on Shakira, Milan i Sasha, els seus fills, han pogut desconnectar de tot el que s’està parlant a Barcelona i agafar forces per la possible batalla judicial que vindrà. La revista El Mueble ha ensenyat les fotos d’aquesta luxosa casa, que es diu La Gaviota i es pot llogar per uns 2.000 euros al dia.

La Gaviota té un disseny obert: la planta principal és molt diàfana i hi ha una sala, un menjador i una cuina en concepte obert que estan completament comunicats. Tota la planta té accés a l’exterior, a un jardí molt ampli i a la platja. Les escales tenen un blau claret que dona sensació marinera a la casa. De fet, aquesta casa té una ubicació perfecta a la platja d’Oyambre, dins del Parc Natural de Oyambre, amb vistes espectaculars als Pics d’Europa.

La pitjor època de Shakira

Només tornar d’aquestes vacances a Cantàbria la cantant s’ha tornat a topar amb la seva realitat a la capital de Catalunya. Aquest dilluns s’ha fet públic que la cantant ha hagut d’anar a l’hospital per una nova caiguda del seu pare i un cop allà se li han punxat les rodes del cotxe. Shakira no té sort i en la seva visita al pare a la Teknon ha tingut un incident amb el seu cotxe que no li ha permès marxar tal com havia arribat. Ha hagut de trucar un xòfer perquè l’anés a buscar i ha acabat marxant en una furgoneta.