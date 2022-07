Els pitjors mesos de Shakira: incident amb el cotxe a l’hospital

La vida de Shakira no està sent fàcil aquests últims mesos. Després d’anunciar-se la seva separació de Gerard Piqué i preparar la batalla judicial per la custòdia dels fills, els problemes amb Hisenda i els problemes de salut del seu pare, a la colombiana encara se li acumulen més problemes. I és que el seu pare ha recaigut de la recent malaltia que va tenir i la cantant colombiana no ha dubtat en marxar corrents cap a l’hospital, tot i que ha petit un incident amb el cotxe. Així, continua la mala sort per a Shakira, que està passant una molt mala època com es pot veure en aquestes imatges a un cotxe on sembla nostàlgica i molt trista.

L’incident d’aquest dilluns s’ha produït a la clínica Teknon de Barcelona, on segons la revista ¡HOLA! han tornat a ingressar el seu pare després que fa unes setmanes patís una caiguda complicada. Shakira hi ha anat a tota velocitat, però quan sortia de l’hospital s’ha endut una gran sorpresa: s’ha trobat les rodes del cotxe rebentades i no ha pogut agafar-lo.

Shakira travessa una molt mala època

Els problemes de salut del pare de la cantant colombiana s’estan sumant a la separació amb el famós futbolista Gerard Piqué. Recentment es va filtrar que Shakira havia hagut de ser traslladada en ambulància a l’hospital, però realment qui estava sent atès pels serveis d’emergències mèdiques era el seu pare. Poc després la cantant ho va aclarir a Instagram: “Recentment he rebut alguns missatges de preocupació sobre persones que diuen haver-me vist en una ambulància a Barcelona. Volia aclarir-les que es tracta d’unes fotos que van ser preses el dia 28 quan el meu pare va tenir desafortunadament una caiguda important. Aquest dia li vaig acompanyar personalment en una ambulància fins a l’hospital on es troba recuperant-se favorablement. Gràcies a tots de cor pel suport i afecte de sempre”.