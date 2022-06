Shakira, “nostàlgica i decaiguda” en les primeres imatges com a soltera

La separació de Shakira i Gerard Piqué no serà fàcil i tampoc cordial. Fins ara no se sabia com havia acabat la relació entre ells, el que ha sortit a la llum aquest cap de setmana. Fonts properes asseguren que van marxar a Orlando junts amb els nens i que va ser en tornar de les vacances quan el futbolista li hauria comunicat que volia trencar la relació perquè “ja no sentia res per ella“.

Diuen que aquest desig hauria deixat en xoc a Shakira, que no s’ho esperava. De fet, diuen que hauria intentat convèncer-lo per intentar arreglar les coses abans de prendre una decisió tan radical. No va aconseguir-ho i, poc després, van començar a sorgir els primers rumors d’infidelitat que van derivar en el comunicat oficial.

Tots els mitjans de comunicació persegueixen la parella des que es confirmés que ja no estan junts. La premsa catalana va plena d’informació sobre ells, així com també ho fa la internacional. De fet, el Daily Mail ha estat el mitjà que ha aconseguit les fotos més impactants de Shakira des que sortís tota aquesta història a la llum. En elles, se la veu conduint molt seriosa: “Les imatges han generat preocupació en els seguidors de la cantant, ja que asseguren que se la veu nostàlgica i decaiguda“.

¿ESTÁS BIEN, SHAKIRA? 😔



Estas fotos publicadas por el periódico británico Daily Mail causaron la preocupación de los seguidores de la cantante pues aseguran que se ve nostálgica y decaída.



Infórmate en #NuestroDiario

📷 Daily Mail

Què faran Shakira i Gerard Piqué amb els nens durant l’estiu?

Ara la pregunta que molts es fan és com es repartiran la custòdia. Fins ara s’ha dit que la cantant colombiana volia marxar a viure a Miami amb ells, una opció que de moment es descarta perquè Gerard Piqué no estaria disposat a permetre que s’endugui els nens tan lluny. Amb aquest tema de banda, ara els interrogants se centren en aquest estiu. Seran les primeres vacances que passin separats, unes setmanes en què hauran d’alternar-se per quedar-se amb els fills.

De moment, Informalia afirma que Gerard Piqué ha passat el cap de setmana a Londres amb els nens, ciutat que van visitar per acudir a l’entrenament de Rafa Nadal. És habitual que el defensa blaugrana faci els seus desplaçaments en avió privat, però en aquesta ocasió hauria optat per un vol regular.

Gerard Piqué ignora la presència de la premsa | Europa Press

Shakira, pràcticament sense amics a Barcelona

La cantant colombiana ho va deixar tot per traslladar-se a Barcelona, ciutat en què resideix i treballa Gerard Piqué. Ara que no hi ha res que la lligui aquí, estaria desitjant marxar fora del país. Com dèiem, aquest tràmit serà llarg i ha de conformar-se amb quedar-se en la casa familiar fins que decideixin com arreglen aquest problema. En aquests casos, és habitual que els amics intentin donar-te suport. En el cas de Shakira, però, això també seria difícil perquè aquí pràcticament no té amics.

Lorena Vázquez, una de les periodistes catalanes que ha tret aquesta ruptura a la llum, assegura que Shakira no manté bona relació amb les parelles dels amics de Gerard Piqué. Totes han format un grup molt amistós, però ella mai no s’hi ha sentit còmoda. A més a més, fins ara es recolzava en la sogra… una opció que ha deixat de ser viable perquè diu que “fa temps” que han deixat de mantenir una relació cordial. Ara només li queda la família, els pares i el germà que viuen amb ella a la casa d’Esplugues. Shakira es troba en una situació complicada en la que hauria optat per distanciar-se de la família Piqué, el que demostra que fins i tot hagi declinat la invitació a la boda de Gerard Piqué. La separació la deixarà encara més aïllada en una ciutat de la que vol marxar com més aviat millor, el que no serà tan fàcil.