Shakira envia un missatge a Gerard Piqué en la primera cançó postruptura

Shakira i Gerard Piqué no es parlen des que es confirmés que havien decidit separar-se, ja que la cantant colombiana hauria enviat un comunicat que no va fer cap gràcia al futbolista perquè no l’ajudava a millorar la seva imatge. Cal destacar que totes les informacions que han sorgit des de llavors l’assenyalen com el culpable, ja que diuen que li hauria estat infidel amb una cambrera de 22 anys. Aquesta setmana l’han vist a Estocolm en companyia d’una altra noia rossa, el que ha tornat a multiplicar les crítiques cap a ell.

Enmig d’aquesta situació tempestuosa, en la que Shakira hauria aixecat un mur a casa per eliminar la connexió amb la finca dels sogres, les coses no fan més que empitjorar. Cada vegada sonen amb més força els rumors que diuen que l’artista vol marxar a Miami amb els nens, un trasllat que Gerard Piqué no vol consentir.

Shakira hauria volgut enviar un dard enverinat a Gerard Piqué en la cançó nova

Els moviments de la parella són analitzats al detall, fins i tot hi ha qui busca pistes en les cançons de Shakira. Aquesta setmana ha publicat un tema nou amb David Guetta i els Black Eyed Peas anomenat Don’t you worry, “no et preocupis” en anglès. Doncs bé, en analitzar la lletra sí que pot arribar a semblar que Shakira envia un missatge enverinat al pare dels seus dos fills.

“No pateixis per res perquè tot anirà bé. Tot anirà bé, puja els polzes. Prepara’t per a la nit, que està il·luminada amb una llum. Estic a punt d’agafar un vol i d’arribar més alt que una cometa. Em sento tan viva, estic vivint la meva millor vida. Fes només el que t’agradi. Estava cap per avall, ara m’aixeco. Cap alt i amb els ulls mirant cap a dalt mentre sóc més sàvia. Tot anirà bé perquè així és com ho fem”, canta en un tema al que ara molts estan buscant un doble significat.

Te felicito podria estar carregada de missatges cap al futbolista català

Cal recordar que va passar el mateix amb Te felicito, la cançó que interpreta amb Rauw Alejandro. El tema va publicar-se poc abans de fer-se pública la ruptura amb el defensa blaugrana, el que la convertia en l’última cançó que havia escrit. En les estrofes de la cançó pot intuir-se una mica de ràbia continguda cap a ell: “Per completar-te a tu, jo em vaig trencar en mil trossos. M’ho van advertir, però jo no vaig fer-hi cas. M’he adonat que tot això teu és fals. No em diguis que ho sents. Sembla sincer, però et conec bé i sé que menteixes”.

“Et felicito, què bé que actues. D’això no en tinc cap dubte, el teu paper continua. Aquesta filosofia barata no la compro. Ho sento, ja no muntaré en aquesta moto. No suporto la gent de dues cares. Jo que posava les mans al foc per tu i em tractes com a una més dels teus capricis. La teva ferida no m’ha obert la pell, però sí els ulls. Els tinc vermells de tant plorar per tu. No m’expliquis més històries, no les vull saber. Com puc haver estat tan cega. T’haurien de donar un Oscar, ho has fet tan bé”, continua una lletra que estaria carregada de ressentiment cap a un home que l’hauria enganyat després de dotze anys junts.

La cantant ha reconegut en moltes entrevistes que totes les seves cançons reflecteixen com se sent i què pensa en el moment en què les escriu i canta. Si tenim això en compte, el tema que acaba de publicar demostraria que s’ha adonat que ha de canviar de xip i ser optimista, perquè és important que confiï que tot s’arreglarà i tornarà a estar bé després d’aquests mesos tan convulsos.