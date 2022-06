Gerard Piqué, enxampat a Estocolm amb una altra noia rossa

Gerard Piqué té la premsa rosa pendent de tots els seus moviments. El futbolista blaugrana acapara tots els titulars des que es confirmés la separació de Shakira, en la que ell ha estat assenyalat públicament com el culpable. Tothom dona per fet que s’ha enamorat de la cambrera de 22 anys que hauria fitxat per a una de les seves empreses, encara que ell encara no s’ha pronunciat sobre el tema. Doncs bé, ha arribat una sorpresa quan tothom buscava més i més informació sobre ella. Quina? Que Lorena Vázquez i Laura Fa han enxampat el capità del Barça a Estocolm amb una altra rossa.

Així ho asseguren a El Periódico, en un gir de guió que fa pensar que la noia a qui han estat perseguint aquestes darreres setmanes no seria l’única en la vida de Gerard Piqué. Aquest cap de setmana se l’ha vist a la capital sueca, a la que acudia per assistir a un esdeveniment que l’havia convidat com a CEO de l’empresa que té dedicada al desenvolupament de projectes esportius. Un cop a Estocolm, l’haurien vist en un parc molt conegut en el qual hauria evitat fer-se fotografies amb els fans.

Una influencer desemmascara Gerard Piqué

Tot hauria empitjorat la nit de divendres, quan va acudir a la festa de l’esdeveniment que l’havia convidat. Gerard Piqué va acudir-hi amagat sota una caputxa i en companyia d’una noia rossa desconeguda. La imatge d’ambdós s’ha fet pública, ja que una influencer sueca va enfadar-se amb ell i no ha dubtat en desemmascarar-lo públicament. En una entrevista amb Laura Fa, Katrin Zytomierska assegura que va apropar-se a ell perquè saludés el fill perquè n’és un gran fan: “Li vaig preguntar si podia saludar-lo i ell em va dir que no. Li ho vaig tornar a preguntar, molt sorpresa, i ell em va tornar a dir que no. No va ser maleducat, però sí presumptuós. Després vaig fer-li una fotografia per fer un post en el meu perfil d’Instagram”.

En aquest post se’l veu acompanyat d’una noia rossa d’aspecte estranger, una imatge que la influencer acompanya d’un text demolidor: “Escolta’m, perdedor. Segurament moltes noies de la festa volien fer-s’ho amb tu. Jo et vaig veure i immediatament vaig pensar en el meu fill. Vaig ser clara amb tu i et vaig demanar que el saludessis. Em vas dir que no. Tu qui ets? Un noi que regateja amb la pilota?”, escriu visiblement indignada. La dona no sap qui és la noia que acompanyava Gerard Piqué, com tampoc s’imaginava que el seu post acabaria tenint tanta repercussió. El que sembla que també ha aconseguit és treure a la llum que Gerard Piqué no té problema en deixar-se veure amb altres dones ara que s’ha separat oficialment de la mare dels seus fills.

Hahahaha den fullkomliga slakten av det engelska språket, den totala galenskapen, hybrisen, shania twain-citatet och den så oerhört oväntade beefen katrin zytomierska vs gerard pique gör detta till årets instagraminlägg UTAN KONKURRENS pic.twitter.com/eHnvyfHAJz — eric sporrong. (@erccyy) June 18, 2022

Què dirà ara la cambrera amb qui semblava que sortia el futbolista català?

Aquests darrers dies s’havia filtrat a la premsa que la jove cambrera que havia captivat Gerard Piqué li havia demanat una prova que demostrés que la seva relació és més formal del que sembla. Què hauria fet ell davant d’aquesta petició? Passar el dia amb ella en una localitat de la costa catalana, on s’hauria deixat veure amb ella a dins d’un cotxe. Fonts properes al futbolista asseguraven que ell està totalment captivat per ella i que la noia està “enamoradíssima” del defensa. Ara bé, tot això podria canviar ara que se sap que Gerard Piqué té altres amigues especials… Encara que també hi hauria la possibilitat que no tingui res amb la rossa amb qui va anar a la festa d’Estocolm. Sigui com sigui, ara la visió canvia i s’obren noves possibilitats.