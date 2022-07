Shakira, “somrient i còmplice” amb un monitor de surf molt atractiu

Gerard Piqué i Shakira intenten ignorar l’expectació mediàtica que els envolta des que confirmessin que s’estaven separant. Els mitjans de comunicació van darrere d’ells des de llavors, el que ha fet que siguin els protagonistes indiscutibles de l’actualitat des de fa un mes. S’ha parlat moltíssim de les presumptes infidelitats del futbolista blaugrana, a qui han enxampat de la mà d’una noia rossa amb qui diuen que estaria començant una relació. Ara el focus està posat en Shakira, per això, a qui han fotografiat al costat d’un monitor de surf molt atractiu.

La premsa britànica ha publicat una fotografia de la cantant colombiana a Santander, lloc que va escollir per practicar surf amb els seus fills i una amiga. El que ningú no s’esperava era que la veiessin molt somrient i encara més còmplice amb el monitor de surf que la va ajudar en les classes que va rebre durant aquests dies. El noi, ros i més jove que ella, hauria demostrat el seu talent en una jornada al mar en què va clarament connectar amb l’artista.

“La nova soltera Shakira somriu en una jornada de surf amb un noi molt guapo a Espanya”, titula el Daily Mail tot acompanyant les imatges que demostren la felicitat de Shakira i el cos atlètic del monitor.

PICTURE EXCLUSIVE: Newly-single Shakira cracks a smile as she goes surfing with handsome pal in Spain https://t.co/Vqz5O6CImr — Daily Mail Online (@MailOnline) July 1, 2022

Shakira passa de la platja als bufets d’advocats

I després d’uns dies de desconnexió, Shakira ha tornat a Barcelona. Allà tenia una reunió molt important, la primera visita de l’advocada. La cantant ha contractat una de les millors expertes matrimonialistes de la ciutat comtal, el que demostra que vol aconseguir ser la guanyadora d’una batalla judicial que l’enfrontarà al pare dels seus fills per la custòdia.

Fins ara la parella hauria intentat negociar les seves diferències amb els advocats habituals, però aviat es van adonar que aquest tema requeriria d’experts per intentar veure què passa amb els fills. Shakira vol viure a Miami amb els nens i Gerard Piqué no està disposat a permetre que marxin tan lluny, el que derivarà en una guerra que pot ser llarga i dolorosa per a tots dos. Fonts properes diuen que arribaran a un acord aviat, però, ja que cap dels dos no vol acabar tan malament. Només el temps dirà si aconsegueixen quedar com amics o si opten per anar de males i deixar de parlar-se.