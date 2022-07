Gerard Piqué s’ha deixat veure públicament amb una noia rossa més jove que ell, a qui se’l veu agafar de la mà en un vídeo que es va captar en un restaurant el passat mes de febrer. La ruptura amb Shakira no va confirmar-se oficialment fins a principis del mes de juny, el que fa que molts es preguntin si el futbolista li era infidel. Ara mateix el que no se sap és si la noia que apareix a les imatges la mateixa cambrera amb qui el relacionaven poc abans de saber-se que havia tallat amb la cantant o si és una altra noia. De fet, cal recordar que l’han fotografiat amb una altra noia rossa en una festa a Estocolm que podria ser la mateixa o bé una altra diferent.

Gerard Piqué, caçat amb una noia rossa | Twitter

Gerard Piqué prepara un contracte de confidencialitat per a l’amant

Sigui com sigui, el que asseguren que és cert és que la relació amb la cambrera és més seriosa del que semblava en un principi. De fet, OK Diario assegura que ella és la mateixa a les tres instantànies que s’han publicat fins ara. A aquesta noia l’hauria conegut a la festa d’una de les seves empreses. S’hauria captivat per ella i li hauria demanat quedar amb ella més endavant, moment en què la va contractar per treballar. A poc a poc van fer-se més i més propers, fins al punt de fer que signés un contracte de confidencialitat perquè no expliqués absolutament res de la seva relació.

La noia hauria acceptat, tenint en compte que no ha obert la boca malgrat tenir tota la premsa darrere buscant-la i perseguint-la. Lorena Vázquez i Laura Fa, les periodistes del cor barcelonines que van treure a la llum aquesta història, coneixen la seva identitat i han filtrat que el seu nom és Carmen. De moment no se sap res més de la noia en qüestió, més enllà que té 22 anys, que ha treballat com a hostessa d’esdeveniments que té els cabells de colors rossos, que és molt atractiva i que té certa similitud física amb Shakira.

En un principi la parella hauria estat quedant per diferents racons de Barcelona, però aquestes últimes setmanes s’ha incrementat la persecució de la premsa i dels paparazzi. És per això que haurien començat a quedar en localitats de la costa més discretes per evitar ser vistos, el que tampoc no van aconseguir durant l’escapada a la Costa Brava que van fer fa un parell de setmanes quan els van veure junts per primera vegada a dins d’un cotxe.

Captan a Gerard Piqué con su nueva amante dentro de un coche https://t.co/JfdKXifTCn — MoySummit (@moysummit) June 21, 2022

Shakira rep bones notícies (econòmiques)

Mentrestant, Shakira opta per mantenir-se en un segon pla. Aquests dies ha estat al País Basc amb els nens, un destí que han escollit per practicar surf i fugir una mica de la premsa. Un dels seus millors amics ha reconegut públicament que la veu “molt trista“, una situació complicada en la que almenys ha rebut una bona notícia econòmica.

La cantant va crear el 2017 una empresa que es dedica a gestionar part de la seva carrera, concretament quan fa les gires. En l’informe de resultats al que ha tingut accés Vanitatis, es diu que l’empresa té un actiu de 14 milions d’euros i uns beneficis anuals que aquest any s’han multiplicat per vuit, fins a arribar a 172.000 €.

Sembla obvi que haver guanyat més diners no farà que millori el seu estat anímic, tenint en compte que comencen uns dies molt difícils per a ella perquè estarien començant a parlar amb advocats per iniciar la batalla per la custòdia dels dos fills que tenen en comú. El temps dirà com acaba una relació que havia aconseguit molts fans.